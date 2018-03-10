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    Конте: «Терявший сознание Канте находится в хорошей форме»

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте рассказал о здоровье своего полузащитника Н’Голо Канте, который ранее терял сознание на тренировке. С французом все в порядке.

    «Канте сможет сыграть против лондонского «Кристал Пэлас». Он тренировался вместе с командой всю неделю. Сознание он терял во много из-за холода. Врачи провели много проверок по этому поводу и выяснили, что все в порядке», – сказал итальянец SportsMole.

    Матч против «Кристал Пэлас» начнется в 20:30 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 06:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 10 марта 2018, 13:09

      где он там переохолодился? в России вообще не сможет играть

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