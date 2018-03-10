Конте: «Терявший сознание Канте находится в хорошей форме»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте рассказал о здоровье своего полузащитника Н’Голо Канте, который ранее терял сознание на тренировке. С французом все в порядке.

«Канте сможет сыграть против лондонского «Кристал Пэлас». Он тренировался вместе с командой всю неделю. Сознание он терял во много из-за холода. Врачи провели много проверок по этому поводу и выяснили, что все в порядке», – сказал итальянец SportsMole.

Матч против «Кристал Пэлас» начнется в 20:30 по Москве.