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    Моуринью – Невиллу: «Некоторые высказывают мнения, но не смогли решить свои проблемы в качестве тренера»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил бывшему футболисту команды Гари Невиллу, который порой выражает критику в адрес португальского специалиста.

    «Некоторые ребята, которые высказывают мнения в СМИ, не смогли решить свои проблемы, будучи тренерами. Они дают оценки так, будто все знают. Да пусть говорят хоть обо всем», – заявил португалец.

    В 2015-2016 годах Невилл в качестве главного тренера проработал четыре месяца в испанской «Валенсии».

    Источник: Daily Mail

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    10.03.2018 01:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 марта 2018, 10:30

      так то прав, критиковать каждый может и не стоит серьезно к этому относиться.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 марта 2018, 09:04

      Нечего добавить. Здесь я с Особенным соглашусь

      2
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