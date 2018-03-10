Моуринью – Невиллу: «Некоторые высказывают мнения, но не смогли решить свои проблемы в качестве тренера»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил бывшему футболисту команды Гари Невиллу, который порой выражает критику в адрес португальского специалиста.

«Некоторые ребята, которые высказывают мнения в СМИ, не смогли решить свои проблемы, будучи тренерами. Они дают оценки так, будто все знают. Да пусть говорят хоть обо всем», – заявил португалец.

В 2015-2016 годах Невилл в качестве главного тренера проработал четыре месяца в испанской «Валенсии».