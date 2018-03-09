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    Гвардиола оштрафован на 20 тысяч за ношение желтой ленточки

    Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил штраф от ФА за ношение желтой ленточки – ее специалист прикреплял в знак поддержки арестованным активистам, выступавшим за независимость Каталонии.

    Тренеру нужно будет выплатить 20 тысяч фунтов стерлингов. Ранее Гвардиола говорил, что перестанет носить ленту в случае штрафа.

    Напомним, что политическая символика во время матчей АПЛ запрещена.

    Источник: Skysports

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    09.03.2018 19:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 марта 2018, 22:49

      Всё правильно! Раз футбол вне политики, то пусть и Гвардиола соблюдает эти правила. Дома или на улице пусть хоть с ног до головы ленточками обвешивается!!!

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2018, 23:18

      Вероятно, это происки русских.

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 марта 2018, 20:38

      Это ж англичане. Не упустят любой возможности поистерить. Вечно чем то недовольны.

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 9 марта 2018, 20:21

      Беспредел.

      0
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      Рейтинг: -8

      JPN 9 марта 2018, 19:56

      За что? За то что гражданин региона выразил свою позицию?

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