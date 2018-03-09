Гвардиола оштрафован на 20 тысяч за ношение желтой ленточки

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил штраф от ФА за ношение желтой ленточки – ее специалист прикреплял в знак поддержки арестованным активистам, выступавшим за независимость Каталонии.

Тренеру нужно будет выплатить 20 тысяч фунтов стерлингов. Ранее Гвардиола говорил, что перестанет носить ленту в случае штрафа.

Напомним, что политическая символика во время матчей АПЛ запрещена.