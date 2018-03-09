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    Божович: «Дзюба? Он очень хорошо сыграл против «Амкара»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в эфире телеканал «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:2).

    – Насколько вы удовлетворены игрой своей команды?

    – Думаю, в первом тайме мы были лучше во всем, держали мяч под своим контролем. Во втором тайме был 15-минутный отрезок, когда «Амкар» нас поймал, они попали в перекладину, у них были хорошие моменты, но, думаю, мы заслуженно выиграли.

    – Вы сегодня были недовольны решениями судьи. Почему?

    – В игровых эпизодах, когда у нас были контратаки, они останавливали игру. Просто так.

    – Насколько вы довольны действиями Дзюбы?

    – Он очень хорошо сыграл, очень хорошо.

    Дзюба забил гол в матче и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 16:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2018, 23:55

      Самое интересное в этом матче то, что противостояли друг другу два самых харизматичных тренера РФПЛ.

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      Рейтинг: +74

      Виктор12 9 марта 2018, 19:12

      Судья Вилков ГРУБО ошибался в пользу Арсенала!
      ГРУБО!!!!!!!!!
      Это очень бросалось в глаза!
      Первого пеналя НЕ БЫЛО!
      Нарушение было до штрафной Амкара!
      Капитан Амкара Петар Занев фолил за пределами своей штрафной площади.
      ЗА ПРЕДЕЛАМИ!!!

      Прямой красной карточки у игрока Амкара не было!
      И здесь судья её ПРИДУМАЛ, согласно цены вопроса, потому что за бесплатно, такие красные НЕ ДАЮТ!
      Игрок Амкара Фегор Огуде был первым на мяче!
      Нога его проскользнула по мячу, а игрок Арсенала Ткачёв опаздывал и, набегая, подставлял свою ногу, выставив её вперёд ОПАСНО!
      Не нога игрока Амкара нашла ногу арсенальца, а игрок Арсенала Ткачёв, опаздывая на мяч, сам подставил ногу и ударил игрока Амкара!
      Это ГРУБЕЙШАЯ ошибка судьи Вилкова!!!
      Видно, что арсенальцы очень ХОРОШО поработали с арбитром и вот вам результат!
      Кто платит, тот и заказывает пенали и удаления!!!
      Очередной скандал в нашем чемпионате!

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