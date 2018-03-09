Божович: «Дзюба? Он очень хорошо сыграл против «Амкара»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович в эфире телеканал «Наш футбол» прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:2).

– Насколько вы удовлетворены игрой своей команды?

– Думаю, в первом тайме мы были лучше во всем, держали мяч под своим контролем. Во втором тайме был 15-минутный отрезок, когда «Амкар» нас поймал, они попали в перекладину, у них были хорошие моменты, но, думаю, мы заслуженно выиграли.

– Вы сегодня были недовольны решениями судьи. Почему?

– В игровых эпизодах, когда у нас были контратаки, они останавливали игру. Просто так.

– Насколько вы довольны действиями Дзюбы?

– Он очень хорошо сыграл, очень хорошо.

Дзюба забил гол в матче и вошел в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионата России.