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    Кавани может покинуть «ПСЖ» из-за положения Неймара в клубе

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может уйти из клуба. По информации Le Parisien, уругваец недоволен ролью, которую клуб отводит форварду Неймару. Кавани считает, что в «ПСЖ» бразилец занимает привилегированное положение, и от этого атмосфера в команде портится.

    Кавани может продолжить карьеру в клубе из Англии или Испании. «ПСЖ» может выручить около 60 миллионов евро c продажи игрока.

    Ранее сообщалось, что Неймар готов покинуть парижский клуб и вернуться в «Барселону».

    Источник: Le Parisien

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    09.03.2018 13:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 19:31

      Кавани старожил ПСЖ. А кто такой Неймар?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 19:00

      пусть лучше Неймар покинет чтобы не разлагал атмосферу в команде и не мешал постоянно забивать настоящему мастеру!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 марта 2018, 18:01

      В РФПЛ бы его..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 9 марта 2018, 16:42

      Бери аргентинское гражданство и Зенит готов платить!

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 марта 2018, 16:00

      Перед матчем с Реалом Неймар с вами не тренировался, а лечился. Зато при его отсутствии в важнейшем матче не то что игры не было, а команды просто не было

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 9 марта 2018, 15:10

      Лучше в Челси вместо Моратика)))

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2018, 14:57

      Кавани востребован, уйдёт точно в ТОП-клуб

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 марта 2018, 14:53

      По стилю неплохо впишется в Реал,Челси,МС или Рома!)

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 марта 2018, 14:47

      В Реал можно вместо Бензема. Либо в Челси, если там окончательно разочаровались в Морате.

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 9 марта 2018, 14:05

      ))))))Сериал продолжается)))))))

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