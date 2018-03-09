Кавани может покинуть «ПСЖ» из-за положения Неймара в клубе

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани может уйти из клуба. По информации Le Parisien, уругваец недоволен ролью, которую клуб отводит форварду Неймару. Кавани считает, что в «ПСЖ» бразилец занимает привилегированное положение, и от этого атмосфера в команде портится.

Кавани может продолжить карьеру в клубе из Англии или Испании. «ПСЖ» может выручить около 60 миллионов евро c продажи игрока.

Ранее сообщалось, что Неймар готов покинуть парижский клуб и вернуться в «Барселону».