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    Adidas выпустит форму сборной СССР к ЧМ-2018

    К старту чемпионата мира-2018 компания Adidas выпустит форму сборной СССР, в которой команда принимала участие в олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Футболка будет иметь традиционные полоски Adidas, оригинальный логотип компании и герб СССР. Коме того, она будет отличаться нанесенным на бок номером игрока.

    В продажу данный комплект поступит в апреле. Стоимость одной футболки составит от 80 до 100 евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 10:04
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1297

      compka 11 марта 2018, 00:42

      Адидас - немецкий концерн, основан Адольфом Дасслером (Ади - уменьшительно-ласкательное от Адольф + первые 3 буквы фамилии).

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 10 марта 2018, 09:44

      Вот и капиталисты поняли, что на СССР можно делать деньги! Это очень грамотный маркетинговый ход, вот только на кого он направлен? Если этот товар рассчитан на наш рынок, то он себя не оправдает. Платить 8000 рублей за футболку, пусть даже и с Гербом СССР, очень много. Тем более, что на мой взгляд, к ЧМ курс евро еще подрастет. Наверное это все рассчитано на инностранцев. Матрешки, ушанки, сувенирные балалайки и эти майки, Китаю будет чем заняться эти месяцы до начала мероприятия.

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 марта 2018, 17:51

      савичев?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 9 марта 2018, 15:47

      Вопрос - а нахрена???
      Ну кроме развода на бабки конечно...

      -1
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 9 марта 2018, 12:41

      100 евро? Если будут брать то только иностранцы.

      1
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 9 марта 2018, 12:28

      Попытка заработать на ностальгии..

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 9 марта 2018, 12:27

      Будет популярна

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 12:12

      Как красиво наша СПАРТАКОВСКАЯ форма

      4
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 9 марта 2018, 18:20

      Точно!)) в ней и нужно играть на ЧМ тогда всех уделаем!

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > OfaZavr 9 марта 2018, 21:01

      Это немецкая провокация.
      Известно ведь,что советская символика запрещена на Чм.
      На то и расчет ,что патриоты наденут ,придут ,их выведут,оштрафуют, санкции последуют....
      Сами подумайте ,с какого перепугу ,перед чемпом,немцам и такое выпускать! И причем тут 1988 год?
      Ничего общего.

      2
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > alex1951 10 марта 2018, 09:26

      ну если с такой стороны посмотреть то да все может быть)

      0
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      ...
      Рейтинг: +275

      cevin cigan > alex1951 11 марта 2018, 13:28

      Точняк,это если сборная Германии с фашистской свастикой будет играть,а наши их в финале как в 45 прихлопнут?!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > cevin cigan 11 марта 2018, 13:53

      Уважаемый ,если я правильно понял твой намек,то Россия Bosko или Zasport ,должны сделать ответный ,зеркальный ход -
      выпустить Nazi-майки))))))
      Клёво ,тем более,если не в финале,то в товарняке обещали сойтись....

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      Рейтинг: +20

      PREDATOR 007 9 марта 2018, 11:51

      Полос налепили везде

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 9 марта 2018, 11:50

      А че за тип с волосиками рекламирует форму???

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 9 марта 2018, 18:49

      чуток похож на модрича))))

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 9 марта 2018, 19:37

      аха,я сразу не обратил внимание)))

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