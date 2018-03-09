Adidas выпустит форму сборной СССР к ЧМ-2018

К старту чемпионата мира-2018 компания Adidas выпустит форму сборной СССР, в которой команда принимала участие в олимпийских играх 1988 года в Сеуле. Футболка будет иметь традиционные полоски Adidas, оригинальный логотип компании и герб СССР. Коме того, она будет отличаться нанесенным на бок номером игрока.

В продажу данный комплект поступит в апреле. Стоимость одной футболки составит от 80 до 100 евро.