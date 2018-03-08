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  • Иванович: «Стадиону «Зенита» не хватает лишь одного: чтобы команда завоевала здесь титул»

Иванович: «Стадиону «Зенита» не хватает лишь одного: чтобы команда завоевала здесь титул»

8 марта 2018, 22:04
5

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что хотел бы выиграть какой-либо трофей на домашнем стадионе петербургского клуба.

В нынешнем сезоне Иванович провел в РФПЛ 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

– В прошлом году вы забили первый гол на арене «Санкт-Петербург». Отличились на новом газоне первым и в 2018-м. Ваш стадион?

– Мы еще не начали здесь играть, а я уже говорил, что это очень красивая и хорошая арена. Мне кажется, все кто здесь оказываются – футболисты, журналисты, болельщики, – получают большое удовольствие. Стадиону не хватает лишь одного: чтобы «Зенит» завоевал здесь титул. Но это – впереди.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (5)
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mamba9090909
1520542902
Так постарайтесь.
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Garrincha58
1520542919
долго строили и еще дольше придется ждать побед
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zigbert
1520574780
Лиха беда,начало.
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OfaZavr
1520577077
настолько впереди что арену еще не раз на реконструкцию закрыть успеете))
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Vonakh
1520591667
Лет через десять может и добьются чего-нибудь.
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