Иванович: «Стадиону «Зенита» не хватает лишь одного: чтобы команда завоевала здесь титул»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что хотел бы выиграть какой-либо трофей на домашнем стадионе петербургского клуба.

В нынешнем сезоне Иванович провел в РФПЛ 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

– В прошлом году вы забили первый гол на арене «Санкт-Петербург». Отличились на новом газоне первым и в 2018-м. Ваш стадион?

– Мы еще не начали здесь играть, а я уже говорил, что это очень красивая и хорошая арена. Мне кажется, все кто здесь оказываются – футболисты, журналисты, болельщики, – получают большое удовольствие. Стадиону не хватает лишь одного: чтобы «Зенит» завоевал здесь титул. Но это – впереди.