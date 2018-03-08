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    Иванович: «Стадиону «Зенита» не хватает лишь одного: чтобы команда завоевала здесь титул»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что хотел бы выиграть какой-либо трофей на домашнем стадионе петербургского клуба.

    В нынешнем сезоне Иванович провел в РФПЛ 20 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    – В прошлом году вы забили первый гол на арене «Санкт-Петербург». Отличились на новом газоне первым и в 2018-м. Ваш стадион?

    – Мы еще не начали здесь играть, а я уже говорил, что это очень красивая и хорошая арена. Мне кажется, все кто здесь оказываются – футболисты, журналисты, болельщики, – получают большое удовольствие. Стадиону не хватает лишь одного: чтобы «Зенит» завоевал здесь титул. Но это – впереди.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.03.2018 22:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26

      Vonakh 9 марта 2018, 13:34

      Лет через десять может и добьются чего-нибудь.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 09:31

      настолько впереди что арену еще не раз на реконструкцию закрыть успеете))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 08:53

      Лиха беда,начало.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 марта 2018, 00:01

      долго строили и еще дольше придется ждать побед

      1
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 9 марта 2018, 00:01

      Так постарайтесь.

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