Рабьо может перейти из «ПСЖ» в «Интер»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриан Рабьо находится в сфере интересов «Интера», сообщает Football Italia.

Согласно источнику, технический координатор миланского клуба Вальтер Сабатини является поклонником французского хавбека и намерен пригласить его в клуб. Текущий контракт 22-летнего Рабьо рассчитан до июня 2019 года.

Считается, что начало переговоров напрямую зависит от того, выйдет ли итальянский клуб в Лигу чемпионов по итогам сезона.

После 26 туров чемпионата Италии команда Лучано Спаллетти занимает пятое место и на данный момент квалифицируется в Лигу Европы.

Рабьо является воспитанником «ПСЖ» и принадлежит взрослой команде с 2012 года. В текущем сезоне на его счету пять голов и шесть результативных передач в 38 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.