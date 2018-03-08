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    Рабьо может перейти из «ПСЖ» в «Интер»

    Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриан Рабьо находится в сфере интересов «Интера», сообщает Football Italia.

    Согласно источнику, технический координатор миланского клуба Вальтер Сабатини является поклонником французского хавбека и намерен пригласить его в клуб. Текущий контракт 22-летнего Рабьо рассчитан до июня 2019 года.

    Считается, что начало переговоров напрямую зависит от того, выйдет ли итальянский клуб в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    После 26 туров чемпионата Италии команда Лучано Спаллетти занимает пятое место и на данный момент квалифицируется в Лигу Европы.

    Рабьо является воспитанником «ПСЖ» и принадлежит взрослой команде с 2012 года. В текущем сезоне на его счету пять голов и шесть результативных передач в 38 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    08.03.2018 13:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2018, 00:22

      Такими игроками не разбрасываются. Если только за большое бабло...

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