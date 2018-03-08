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    Стоунс: «Манчестер Сити» очень много ошибался»

    Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс отметил, что его команде было тяжело настроиться на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Базеля».

    «Очень тяжело настраиваться на такие матчи, но мы должны помнить, что в этом турнире не прощают ошибок.

    Мы разочарованы, ведь пропускать два гола – всегда плохо. Мы очень много ошибались, отдавали передачи прямо в ноги соперникам, позволяя им контратаковать», – сказал футболист после финального свистка.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Базель» завершился со счетом 1:2. В первой встрече были сильнее англичане – 4:0.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2018 06:02
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