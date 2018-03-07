Фарфан летом может бесплатно уйти из «Локомотива». Перуанцем интересуются клубы из Италии и Германии

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан во время летнего трансферного окна может покинуть московский клуб. На 33-летнего перуанца претендуют клубы из Италии и Германии.

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2018 года и имеет опцию продления еще на сезон.

Таким образом, летом форвард может вести переговоры с другими клубами и присоединиться к новой команде бесплатно.

За «Локомотив» Фарфан выступает с зимы 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в РФПЛ 15 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.