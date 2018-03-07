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  • Фарфан летом может бесплатно уйти из «Локомотива». Перуанцем интересуются клубы из Италии и Германии

Фарфан летом может бесплатно уйти из «Локомотива». Перуанцем интересуются клубы из Италии и Германии

7 марта 2018, 21:45
16

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан во время летнего трансферного окна может покинуть московский клуб. На 33-летнего перуанца претендуют клубы из Италии и Германии.

Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2018 года и имеет опцию продления еще на сезон.

Таким образом, летом форвард может вести переговоры с другими клубами и присоединиться к новой команде бесплатно.

За «Локомотив» Фарфан выступает с зимы 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в РФПЛ 15 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (16)
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Татарин за ЦСКА
1520448701
Если он покинет Локомотив,то это будет потеря для нашего чемпионата.Если летом покинут РФПЛ Промес,Фарфан,Вернблум-это будет вообще катастрофа для российского чемпионата!!!
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suhoffmonstro
1520448920
Джефф не уходи,Шпалыч твой тренер. У других потеряешься.
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DOCTOR PENALTY
1520449155
Этого и следовало ожидать
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Shogun
1520449469
А есть ли смысл уходить, в Европе матч провел хорошо и снова в старт, матч хреново и прощай на лавке, а в РФПЛ вышел посмотрел, что деревья гол забил и свободен
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Татарин за ЦСКА
1520449716
Ну вот не видно перспектив в Гурмании у Фарфана!!!!
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Антибиотик
1520450207
Бредятина))) Мужик на закате карьеры и никуда не собирается)))
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Антон bx14e
1520450845
Никуда он не уйдет!..сегодня с ним по-перуански разговаривал)
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Serjoga
1520459058
Все могут куда-нибудь уйти! Кто запускает эту "утку"? Он сам сказал, что уходит? Надоели сплетни!
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