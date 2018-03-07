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    Фарфан летом может бесплатно уйти из «Локомотива». Перуанцем интересуются клубы из Италии и Германии

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан во время летнего трансферного окна может покинуть московский клуб. На 33-летнего перуанца претендуют клубы из Италии и Германии.

    Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2018 года и имеет опцию продления еще на сезон.

    Таким образом, летом форвард может вести переговоры с другими клубами и присоединиться к новой команде бесплатно.

    За «Локомотив» Фарфан выступает с зимы 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий провел в РФПЛ 15 матчей, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: ФАН

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    07.03.2018 21:45
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 марта 2018, 00:44

      Все могут куда-нибудь уйти! Кто запускает эту "утку"? Он сам сказал, что уходит? Надоели сплетни!

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 7 марта 2018, 22:27

      Никуда он не уйдет!..сегодня с ним по-перуански разговаривал)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Антон bx14e 8 марта 2018, 18:53

      В Перу Испанский язык.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 7 марта 2018, 22:16

      Бредятина))) Мужик на закате карьеры и никуда не собирается)))

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 22:08

      Ну вот не видно перспектив в Гурмании у Фарфана!!!!

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 7 марта 2018, 22:04

      А есть ли смысл уходить, в Европе матч провел хорошо и снова в старт, матч хреново и прощай на лавке, а в РФПЛ вышел посмотрел, что деревья гол забил и свободен

      3
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 21:59

      Этого и следовало ожидать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 7 марта 2018, 21:55

      Джефф не уходи,Шпалыч твой тренер. У других потеряешься.

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 21:51

      Если он покинет Локомотив,то это будет потеря для нашего чемпионата.Если летом покинут РФПЛ Промес,Фарфан,Вернблум-это будет вообще катастрофа для российского чемпионата!!!

      5
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 22:02

      Понтус остается

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Shogun 7 марта 2018, 22:04

      Ну это конечно приятно,я просто в общих чертах))))

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 22:06

      Да и Промес тоже наверняка останется, только идиот полнейший сейчас за него 40 млн заплатит, а по играм в ЛЕ вообще копейки

      5
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Shogun 7 марта 2018, 22:07

      Ну за 40 может и не уйдёт,а вот за 10-15 могут толкнуть!!!!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 00:47

      Промеса не упоминай! Ну не нравится мне когда человек чувствует себя "звездой", но таковым не является!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 00:49

      Катастрофы не будет! Пройдет некоторое время и свои "родятся"! Особенно в ЦСКА вместо Вернблума!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Serjoga 8 марта 2018, 00:54

      Про Промеса я тебя поддержу,а во про своих в ЦСКА вот что скажу.Ну пока свои появятся нужно кому то играть,а пока что не кому,вот и пусть Понтус играет!!!!

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