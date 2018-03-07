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    «Лион» полетел на матч против ЦСКА без Фекира

    Делегация «Лиона» отправилась на выездной матч 1/8 финала Лиги Европы в Москву, где завтра встретится с ЦСКА.

    В заявке французского клуба отсутствует полузащитник Набиль Фекир.

    Сообщалось, что 24-летний хавбек пропустит матч Лиги Европы, чтобы восстановиться к игре 29 тура Лиги 1 против «Кана».

    В 34 матчах нынешнего сезона Фекир забил 21 гол и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Twitter

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    07.03.2018 15:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 16:19

      Для ЦСКА это пусть небольшой но плюсик.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 7 марта 2018, 20:11

      дома надо ткачей обскакать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 19:13

      они и без него крепки, поэтому ЦСКА не расслабляться и стараться на полную!

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 7 марта 2018, 17:28

      Удачи армейцам !!! Соперник силен ,но надо выйти и показать достойный футбол.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 марта 2018, 16:15

      будьте объективными ребята ! цска повезло с црвеной звездой у что они не смогли реализовать свои моменты (которых было кстати много). лион пройдет дальше !

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > dinar7777dinar 7 марта 2018, 18:48

      Нужно нам, всем и всегда болеть за российские команды. Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2018, 16:11

      ПФК ЦСКА, удачи и победы. Нужно забивать и не пропустить ни одного мяча.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Степашкин Вова 7 марта 2018, 18:04

      ага акинфеев то не пропустит ))))))))))))

      -1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 марта 2018, 16:07

      Если команда без игрового тонуса, ушатанная травмами и длиной скамейки равной световому дню в заполярном круге в середине декабря, пройдет олимпик и окажется в 1/4 финала, я очень тихо, чтобы никто не заметил, начну верить в конкурентноспособность РФПЛ

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 марта 2018, 16:01

      Пожалуй, армейцам не стоит обнадёживаться и огорчаться от различных новостей!
      Они не облегчат участь и не принизят положительный исход матча! Успехов!

      4
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 15:48

      Значит всё будет без фокусов.

      2
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