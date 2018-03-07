«Лион» полетел на матч против ЦСКА без Фекира

Для ЦСКА это пусть небольшой но плюсик.
Делегация «Лиона» отправилась на выездной матч 1/8 финала Лиги Европы в Москву, где завтра встретится с ЦСКА.
В заявке французского клуба отсутствует полузащитник Набиль Фекир.
Сообщалось, что 24-летний хавбек пропустит матч Лиги Европы, чтобы восстановиться к игре 29 тура Лиги 1 против «Кана».
В 34 матчах нынешнего сезона Фекир забил 21 гол и отдал шесть результативных передач.
Départ pour Moscou ! #CSKAOL pic.twitter.com/AjEmSehEJs— Olympique Lyonnais (@OL) 7 марта 2018 г.