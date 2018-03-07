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  • «Зенит» получил штраф на 270 тысяч за удаления и беспорядки болельщиков

«Зенит» получил штраф на 270 тысяч за удаления и беспорядки болельщиков

7 марта 2018, 14:35
12

Руководитель КДК Артур Григорьянц сообщил о штрафе «Зениту» после матча 21 тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Также за два удаления «Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей. За бросание двух файеров на поле, которые привели к остановке матча, — на 100 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений — на 50 тыс. рублей. За бросание монет на поле — на 20 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.

Ранее представитель РФС рассказал, почему орган отказал петербургскому клубу в запросе на переигровку встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Григорьянц Артур
Комментарии (12)
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Гуус
1520422468
Я бы дисквалифицировал стадион санкт петербург, на 1 матч без зрителей еще, чтобы фанаты поняли что этими поступками будут делать хуже только себе и таким же фанатам как и они сами!
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Берёза В.
1520423744
За бросание монет на поле - 20 тысяч , там как раз наверно дватцатка накидано )))
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Alex3920486
1520424583
Тьфу ты, это как для меня 27 рублей....
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илья 009
1520426529
Кокорин за день на мороженое больше тратит с шампанским.
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алдан2014
1520430008
Спаму и Локо по 100тыще за выражения матерные,а Зеньке 50тыщ.Что то не понятны критерии.
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retiremen
1520430070
Три раза не выиграл. Я извиняюсь, а где в этом всем философия футбола. Всего один не выигранный рядовой матч, а столько шуму.
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OfaZavr
1520438342
а с каких пор штраф за удаления игроков появился? итак они дисквалификацию получают и клуб их теряет, ладно бы в команде штрафовали тех кто карточки получил но КДК то тут при чем???
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ОЛЕГ К.
1520442582
170 штук на 3-х задержанных,смотришь и у других мозги встанут на место.
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zigbert
1520513708
Суммы конечно не пугающие.
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