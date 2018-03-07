«Зенит» получил штраф на 270 тысяч за удаления и беспорядки болельщиков

Руководитель КДК Артур Григорьянц сообщил о штрафе «Зениту» после матча 21 тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

Также за два удаления «Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей. За бросание двух файеров на поле, которые привели к остановке матча, — на 100 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений — на 50 тыс. рублей. За бросание монет на поле — на 20 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.

Ранее представитель РФС рассказал, почему орган отказал петербургскому клубу в запросе на переигровку встречи.