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    «Зенит» получил штраф на 270 тысяч за удаления и беспорядки болельщиков

    Руководитель КДК Артур Григорьянц сообщил о штрафе «Зениту» после матча 21 тура РФПЛ против «Амкара» (0:0).

    Также за два удаления «Зенит» оштрафован на 100 тыс. рублей. За бросание двух файеров на поле, которые привели к остановке матча, — на 100 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений — на 50 тыс. рублей. За бросание монет на поле — на 20 тыс. рублей», – сказал Григорьянц.

    Ранее представитель РФС рассказал, почему орган отказал петербургскому клубу в запросе на переигровку встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2018 14:35
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 15:55

      Суммы конечно не пугающие.

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 7 марта 2018, 20:09

      170 штук на 3-х задержанных,смотришь и у других мозги встанут на место.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 18:59

      а с каких пор штраф за удаления игроков появился? итак они дисквалификацию получают и клуб их теряет, ладно бы в команде штрафовали тех кто карточки получил но КДК то тут при чем???

      2
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > OfaZavr 7 марта 2018, 21:45

      Даже в армии за одно нарушение дважды не наказывают.

      1
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      Рейтинг: +691

      retiremen 7 марта 2018, 16:41

      Три раза не выиграл. Я извиняюсь, а где в этом всем философия футбола. Всего один не выигранный рядовой матч, а столько шуму.

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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 7 марта 2018, 16:40

      Спаму и Локо по 100тыще за выражения матерные,а Зеньке 50тыщ.Что то не понятны критерии.

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      Рейтинг: +134

      илья 009 7 марта 2018, 15:42

      Кокорин за день на мороженое больше тратит с шампанским.

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 7 марта 2018, 15:09

      Тьфу ты, это как для меня 27 рублей....

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 7 марта 2018, 14:55

      За бросание монет на поле - 20 тысяч , там как раз наверно дватцатка накидано )))

      3
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      Рейтинг: +380

      Гуус 7 марта 2018, 14:34

      Я бы дисквалифицировал стадион санкт петербург, на 1 матч без зрителей еще, чтобы фанаты поняли что этими поступками будут делать хуже только себе и таким же фанатам как и они сами!

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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > Гуус 7 марта 2018, 15:39

      А пока ты не работаешь в КДК, сидишь на диване, протираешь жирную жопу и раздаёшь глупые советы!!!

      -2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Гуус 7 марта 2018, 16:15

      да ты бы стал геем на одну ночь,только чтоб Зениту поднасрать.

      -2
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