«Амкар»: «КДК справедливо отказал «Зениту» в переигровке»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал решение КДК не назначать переигровку матча 21 тура РФПЛ против «Зенита».

«КДК принял справедливое решение. Мы этого и ожидали. Хочу сказать, что никаких опасений у нас насчет этого решения не было», — сказал Резвухин.

Напомним, сине-бело-голубые обратились в РФС с жалобой на решение арбитра Владимира Сельдякова. Показав защитнику пермяков Николаю Зайцеву желтую карточку, он не удалил того с поля.