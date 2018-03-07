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    «Амкар»: «КДК справедливо отказал «Зениту» в переигровке»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал решение КДК не назначать переигровку матча 21 тура РФПЛ против «Зенита».

    «КДК принял справедливое решение. Мы этого и ожидали. Хочу сказать, что никаких опасений у нас насчет этого решения не было», — сказал Резвухин.

    Напомним, сине-бело-голубые обратились в РФС с жалобой на решение арбитра Владимира Сельдякова. Показав защитнику пермяков Николаю Зайцеву желтую карточку, он не удалил того с поля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2018 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 марта 2018, 19:35

      Да по делу все-просто осадили денежный мешок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 7 марта 2018, 16:16

      А что предусматривает регламент в таких случаях?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 7 марта 2018, 14:00

      Отказали, чтобы не создавать прецедент переигровок в нашем чемпионате.

      2
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