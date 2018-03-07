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    Sky опроверг информацию об уходе Мареза из футбола

    Английский концерн Sky Sports выступил с опровержением информации о том, что нападающий «Лестер Сити» Рияд Марез завершил карьеру.

    Соответствующая запись появилась на странице 27-летнего футболиста сборной Алжира в Facebook. Журналист Лоик Танзи сообщил, что это сделали люди, взломавшие профиль футболиста в социальной сети.

    Sky поддержал версию о том, что текст о завершении карьеры принадлежит не Марезу.

    Официального опровержения от игрока или клуба пока не поступало.

    Напомним, в январе Марезом интересовался «Манчестер Сити». Сообщалось, что из-за неудачи по трансферу форвард бойкотировал тренировки команды.

    Источник: Skysports

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    07.03.2018 12:55
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