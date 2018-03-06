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    «Реал» рассматривает вариант с Пулишичем, если не удастся заполучить Неймара

    «Реал» рассматривает возможность покупки полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича в качестве замены Гарету Бэйлу, если не удастся договориться с «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара.

    Ранее неоднократно сообщалось, что сливочные планируют расстаться с вингером сборнойУэльса по завершении сезона.

    Если сделка по Неймару не состоится, 19-летний американец может стать альтернативным вариантом, стоимость которого оценивается примерно в 80 миллионов евро.

    Источник: Diario Gol

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    06.03.2018 16:49
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3136

      m40 7 марта 2018, 18:50

      Федьку берите и будет вам счастье. Истомился он уже в нашем болоте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 марта 2018, 19:13

      когда там уже китайских игроков по сотке будут выкладывать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Schicko 6 марта 2018, 19:09

      Отличный вариант на вырост, но не в основу пока. И мать Вашу, он на правом фланге играет, какой Неймар?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 6 марта 2018, 17:23

      за америкоса такие и бабки -мир сходит с ума

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 марта 2018, 17:14

      Дорогой мальчик

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 6 марта 2018, 17:11

      С Баварией и МЮ придется побороться

      0
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