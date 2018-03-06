«Реал» рассматривает вариант с Пулишичем, если не удастся заполучить Неймара

«Реал» рассматривает возможность покупки полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича в качестве замены Гарету Бэйлу, если не удастся договориться с «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара.

Ранее неоднократно сообщалось, что сливочные планируют расстаться с вингером сборнойУэльса по завершении сезона.

Если сделка по Неймару не состоится, 19-летний американец может стать альтернативным вариантом, стоимость которого оценивается примерно в 80 миллионов евро.