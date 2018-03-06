Впервые за 5 лет «МЮ» одержал победу в матче АПЛ, проигрывая со счетом 0:2

Накануне состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Кристал Пэлас» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 2:3.

Манкунианцы впервые за пять последних лет одержали победу в турнире, проигрывая по ходу матча с разницей в два гола. Напомним, что к 48-й минуте «Кристал Пэлас» вел со счетом 2:0.

Предыдущий раз такое случалось в декабре 2013 года, когда «Халл» к 13-й минуте также вел 2:0, но в итоге «МЮ» одержал победу со счетом 3:2.