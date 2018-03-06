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    Тренер «Порту» Консейсау: «Счет 0:5 не отражает разницу в силе с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау с оптимизмом смотрит на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», хотя после результата первой игры шансы португальцев выглядят не так радужно.

    «У нас сильная команда, которая всегда нацелена на голы и играет сбалансировано. У нас лучшая атака и лучшая оборона в чемпионате Португалии. Завтра нам понадобится и то, и другое, но надо действовать стабильнее и напроистее, чем в первом матче.

    Разница в счете в пять мячей не отражает разницы в силе двух команд. У «Ливерпуля» была невероятная реализация в первой встрече, но все могло сложиться иначе. Завтра мы хотим добиться гораздо более удачного результата.

    Для нас нет большей мотивации, чем представлять честь «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов. Понимаем, что не можем допускать те же ошибки, что в первой игре. Надо прибавлять.

    Когда мы играем в два форварда, Мусса Марега невероятно полезен. Любой, кто выйдет вместо него, будет обладать иными качествами, так что наш стиль игры претерпит какие-то измнения. Это будет влиять и на течение матча. Посмотрим, как все сложится.

    Посмотрю, кто находится в лучшем физическом состоянии и выберу состав на игру в зависимости от этого. Мне просто надо выбрать 11 сильнейших на матч с «Ливерпулем», и именно это я сделаю», – заявил тренер.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Порту» состоится во вторник, 6 марта, в 22:45 по московскому времени. Счет первой встречи – 0:5.

    Источник: УЕФА

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    06.03.2018 07:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 6 марта 2018, 09:27

      Они собираются 6:0 выиграть, что ли?

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