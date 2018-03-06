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  • Тренер «Порту» Консейсау: «Счет 0:5 не отражает разницу в силе с «Ливерпулем»

Тренер «Порту» Консейсау: «Счет 0:5 не отражает разницу в силе с «Ливерпулем»

6 марта 2018, 07:30
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау с оптимизмом смотрит на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», хотя после результата первой игры шансы португальцев выглядят не так радужно.

«У нас сильная команда, которая всегда нацелена на голы и играет сбалансировано. У нас лучшая атака и лучшая оборона в чемпионате Португалии. Завтра нам понадобится и то, и другое, но надо действовать стабильнее и напроистее, чем в первом матче.

Разница в счете в пять мячей не отражает разницы в силе двух команд. У «Ливерпуля» была невероятная реализация в первой встрече, но все могло сложиться иначе. Завтра мы хотим добиться гораздо более удачного результата.

Для нас нет большей мотивации, чем представлять честь «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов. Понимаем, что не можем допускать те же ошибки, что в первой игре. Надо прибавлять.

Когда мы играем в два форварда, Мусса Марега невероятно полезен. Любой, кто выйдет вместо него, будет обладать иными качествами, так что наш стиль игры претерпит какие-то измнения. Это будет влиять и на течение матча. Посмотрим, как все сложится.

Посмотрю, кто находится в лучшем физическом состоянии и выберу состав на игру в зависимости от этого. Мне просто надо выбрать 11 сильнейших на матч с «Ливерпулем», и именно это я сделаю», – заявил тренер.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Порту» состоится во вторник, 6 марта, в 22:45 по московскому времени. Счет первой встречи – 0:5.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Порту Ливерпуль Марега Мусса Консейсау Сержиу
Комментарии (1)
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allkeeper
1520317634
Они собираются 6:0 выиграть, что ли?
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