Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арустамян: «Локомотив» предлагает Фарфану новый трехлетний контракт, Фернандешу – двухлетний»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что руководство «Локомотива» планирует продлить контракты с Джефферсоном Фарфаном и Мануэлем Фернандешем.

    Соглашение Фернандеша истекает летом 2019 года, Фарфана – летом 2018 года.

    «Фарфану уже предложили новое соглашение. Как говорят, но я пока в это не очень верю, контракт хотят продлить на три сезона. Сейчас Фарфану 33 года. Действующее соглашение истекает летом 2018 года. По этой причине клуб хочет продлить контракт уже сейчас.

    Игрок не против остаться в «Локомотиве». Единственный вопрос – виза и подпись высшего руководства клуба. Весь вопрос в этом.

    Фернандеш проводит великолепный сезон. Напомню, что в январе к нему был интерес со стороны «Интера», но «Локомотив» не отпустил игрока. Сейчас клуб думает о продлении контракта.

    Говорят, что «Локомотив» предлагает Фернандешу двухлетний контракт на тех же условиях. Но пока он думает и не провоцирует переговоры. «Локомотив» тоже пока лишь думает о продлении контракта», – сказал Арустамян.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2018 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 10:00

      Наверное знает у кого что есть в холодильнике.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 марта 2018, 07:42

      откуда такая инфа у него

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 6 марта 2018, 05:35

      Меня одного бесит этот мелкий армянский упырь?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 6 марта 2018, 02:04

      гайморит нобеля, вкупе с псевдоитальянским акцентом, выбешивает при просмотре футбола с его визгливыми комментариями , а после очередной порции аналитического бреда в его исполнении на тему: Что такое футбол и с чем его едят - возникает вопрос: как он оказался там где оказался?))))... все-таки в роли шутов на ТНТ, армяне смотрятся гораздо профессиональней

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11