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  • Арустамян: «Локомотив» предлагает Фарфану новый трехлетний контракт, Фернандешу – двухлетний»

Арустамян: «Локомотив» предлагает Фарфану новый трехлетний контракт, Фернандешу – двухлетний»

6 марта 2018, 01:00
4

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что руководство «Локомотива» планирует продлить контракты с Джефферсоном Фарфаном и Мануэлем Фернандешем.

Соглашение Фернандеша истекает летом 2019 года, Фарфана – летом 2018 года.

«Фарфану уже предложили новое соглашение. Как говорят, но я пока в это не очень верю, контракт хотят продлить на три сезона. Сейчас Фарфану 33 года. Действующее соглашение истекает летом 2018 года. По этой причине клуб хочет продлить контракт уже сейчас.

Игрок не против остаться в «Локомотиве». Единственный вопрос – виза и подпись высшего руководства клуба. Весь вопрос в этом.

Фернандеш проводит великолепный сезон. Напомню, что в январе к нему был интерес со стороны «Интера», но «Локомотив» не отпустил игрока. Сейчас клуб думает о продлении контракта.

Говорят, что «Локомотив» предлагает Фернандешу двухлетний контракт на тех же условиях. Но пока он думает и не провоцирует переговоры. «Локомотив» тоже пока лишь думает о продлении контракта», – сказал Арустамян.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Фарфан Джефферсон Арустамян Нобель
Комментарии (4)
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Боцман59rus
1520291099
гайморит нобеля, вкупе с псевдоитальянским акцентом, выбешивает при просмотре футбола с его визгливыми комментариями , а после очередной порции аналитического бреда в его исполнении на тему: Что такое футбол и с чем его едят - возникает вопрос: как он оказался там где оказался?))))... все-таки в роли шутов на ТНТ, армяне смотрятся гораздо профессиональней
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Евгений П
1520303744
Меня одного бесит этот мелкий армянский упырь?
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bumer_moscow
1520311358
откуда такая инфа у него
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zigbert
1520319639
Наверное знает у кого что есть в холодильнике.
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