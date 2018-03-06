Арустамян: «Локомотив» предлагает Фарфану новый трехлетний контракт, Фернандешу – двухлетний»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что руководство «Локомотива» планирует продлить контракты с Джефферсоном Фарфаном и Мануэлем Фернандешем.

Соглашение Фернандеша истекает летом 2019 года, Фарфана – летом 2018 года.

«Фарфану уже предложили новое соглашение. Как говорят, но я пока в это не очень верю, контракт хотят продлить на три сезона. Сейчас Фарфану 33 года. Действующее соглашение истекает летом 2018 года. По этой причине клуб хочет продлить контракт уже сейчас.

Игрок не против остаться в «Локомотиве». Единственный вопрос – виза и подпись высшего руководства клуба. Весь вопрос в этом.

Фернандеш проводит великолепный сезон. Напомню, что в январе к нему был интерес со стороны «Интера», но «Локомотив» не отпустил игрока. Сейчас клуб думает о продлении контракта.

Говорят, что «Локомотив» предлагает Фернандешу двухлетний контракт на тех же условиях. Но пока он думает и не провоцирует переговоры. «Локомотив» тоже пока лишь думает о продлении контракта», – сказал Арустамян.