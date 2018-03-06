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    Рамос: «Неймар не сыграет с «Реалом»? Возможно, от выхода Ди Марии «ПСЖ» выиграет в обороне»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» прокомментировал отсутствие в составе соперника нападающего Неймара. Из-за травмы бразилец пропустит до трех месяцев.

    Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 3:1.

    Ответная игра пройдет в Париже 6 марта и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    «Неймар – футболист особого рода, и отсутствие такого игрока являлось бы потерей для любой команды. Однако нам надо просто продолжать действовать в своем духе. Возможно, от выхода Анхеля Ди Марии выиграет игра «ПСЖ» в обороне. В любом случае, нам надо готовиться к тому, чтобы показать свой максимум», – сказал Рамос.

    Источник: УЕФА

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    06.03.2018 00:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 6 марта 2018, 13:13

      ЕСЛИ НЕ БУДЕТ НЕЙМАРА ТО БУДУТ ДРУГИЕ ИГРОКИ И ПСЖ СМОЖЕТ ИГРАТЬ И ВЫИГРАТЬ ЕСЛИ КОНЕЧНО СМОЖЕТ!!???Я ЛИЧНО БУДУ БОЛЕТЬ ЗА РЕАЛ!!!!!

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