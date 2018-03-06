Рамос: «Неймар не сыграет с «Реалом»? Возможно, от выхода Ди Марии «ПСЖ» выиграет в обороне»

Защитник «Реала» Серхио Рамос перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» прокомментировал отсутствие в составе соперника нападающего Неймара. Из-за травмы бразилец пропустит до трех месяцев.

Первый матч завершился победой «Реала» со счетом 3:1.

Ответная игра пройдет в Париже 6 марта и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Неймар – футболист особого рода, и отсутствие такого игрока являлось бы потерей для любой команды. Однако нам надо просто продолжать действовать в своем духе. Возможно, от выхода Анхеля Ди Марии выиграет игра «ПСЖ» в обороне. В любом случае, нам надо готовиться к тому, чтобы показать свой максимум», – сказал Рамос.