Эмери: «Надеюсь, что «Реал» со своими лучшими игроками покажет максимум, а мы сыграем еще лучше»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Первая игра завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:1.

Ответный матч пройдет в Париже 6 марта и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Это главный матч года – уникальная возможность для болельщиков и всех парижан, кто любит футбол. Для нас это шанс сделать шаг вперед. Если мы сыграем так, как умеем, то сможем решить судьбу матча в свою пользу. Надеюсь, что «Реал» со своими лучшими игроками покажет максимум, а мы сыграем еще лучше.

Хочу, чтобы судьбу матча решила наша собственная игра. Мы должны сыграть с холодной головой и горячим сердцем. Но если бы мне предложили сделать выбор, я бы сказал, что сыграть с горячими сердцами завтра важнее», – сказал Эмери.