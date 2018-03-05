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    Эмери: «Надеюсь, что «Реал» со своими лучшими игроками покажет максимум, а мы сыграем еще лучше»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    Первая игра завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:1.

    Ответный матч пройдет в Париже 6 марта и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    «Это главный матч года – уникальная возможность для болельщиков и всех парижан, кто любит футбол. Для нас это шанс сделать шаг вперед. Если мы сыграем так, как умеем, то сможем решить судьбу матча в свою пользу. Надеюсь, что «Реал» со своими лучшими игроками покажет максимум, а мы сыграем еще лучше.

    Хочу, чтобы судьбу матча решила наша собственная игра. Мы должны сыграть с холодной головой и горячим сердцем. Но если бы мне предложили сделать выбор, я бы сказал, что сыграть с горячими сердцами завтра важнее», – сказал Эмери.

    Источник: УЕФА

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    05.03.2018 23:46
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 09:49

      Хорошие слова сказал Эмери,теперь надо подтвердить это игрой.

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