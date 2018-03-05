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  • Селихов: «Футболом матч «Локомотива» и «Спартака» назвать достаточно сложно»

Селихов: «Футболом матч «Локомотива» и «Спартака» назвать достаточно сложно»

5 марта 2018, 23:25
6

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал итог матча 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

– Игру против «Локомотива» можно назвать футболом?

– Футболом этот матч назвать достаточно сложно, погода не дала командам показать хорошую комбинационную игру. Это реалии нашего футбола и тут ничего не поделаешь. Конечно, игру можно было бы перенести на резервный день, но в этом году наша страна будет принимать чемпионат мира, поэтому вариантов переноса не было – календарь и так забит играми.

– Не обидно, что матч против прямого конкурента в борьбе за золото прошел в таких условиях?

– Немного обидно. Обе команды могли показать хороший футбол, который понравился бы зрителям, но ничего не поделаешь.

– У вас не возникало дискомфорта от цвета мяча и формы соперника?

– Нет. Мне было нормально все видно, единственное – мяч был скользкий, на него налипал снег, его трудно было фиксировать.

Организация главной игры месяца – бардак

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Селихов Александр
Комментарии (6)
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insider_retro
1520281906
Прядкин сказал, что видел хороший футбол и мяч был, вполне, даже круглый... Ему виднее из кабинета!))
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VeniaminS
1520284782
Погода была не футбольная,это не футбол!!!
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Cherembas
1520307613
это анонизм а не игра,чо **** поговорить больше не о чем
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Опорник84
1520308260
Игра прошла, пора уже перестать мусолить эту тему! Надо готовится к следующей игре!
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retiremen
1520316025
Интересно, а если 12-ти летнему Селехову сказали , что он не пойдет сегодня играть в футбол потому, что на улице плохая погода, как бы он отреагировал?
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zigbert
1520316931
Все все понимают,а руководители РФС только пожимают плечами.
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