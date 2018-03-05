Селихов: «Футболом матч «Локомотива» и «Спартака» назвать достаточно сложно»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал итог матча 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

– Игру против «Локомотива» можно назвать футболом?

– Футболом этот матч назвать достаточно сложно, погода не дала командам показать хорошую комбинационную игру. Это реалии нашего футбола и тут ничего не поделаешь. Конечно, игру можно было бы перенести на резервный день, но в этом году наша страна будет принимать чемпионат мира, поэтому вариантов переноса не было – календарь и так забит играми.

– Не обидно, что матч против прямого конкурента в борьбе за золото прошел в таких условиях?

– Немного обидно. Обе команды могли показать хороший футбол, который понравился бы зрителям, но ничего не поделаешь.

– У вас не возникало дискомфорта от цвета мяча и формы соперника?

– Нет. Мне было нормально все видно, единственное – мяч был скользкий, на него налипал снег, его трудно было фиксировать.

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