Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селихов: «Футболом матч «Локомотива» и «Спартака» назвать достаточно сложно»

    Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал итог матча 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

    – Игру против «Локомотива» можно назвать футболом?

    – Футболом этот матч назвать достаточно сложно, погода не дала командам показать хорошую комбинационную игру. Это реалии нашего футбола и тут ничего не поделаешь. Конечно, игру можно было бы перенести на резервный день, но в этом году наша страна будет принимать чемпионат мира, поэтому вариантов переноса не было – календарь и так забит играми.

    – Не обидно, что матч против прямого конкурента в борьбе за золото прошел в таких условиях?

    – Немного обидно. Обе команды могли показать хороший футбол, который понравился бы зрителям, но ничего не поделаешь.

    – У вас не возникало дискомфорта от цвета мяча и формы соперника?

    – Нет. Мне было нормально все видно, единственное – мяч был скользкий, на него налипал снег, его трудно было фиксировать.

    Организация главной игры месяца – бардак

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2018 23:25
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 09:15

      Все все понимают,а руководители РФС только пожимают плечами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 6 марта 2018, 09:00

      Интересно, а если 12-ти летнему Селехову сказали , что он не пойдет сегодня играть в футбол потому, что на улице плохая погода, как бы он отреагировал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 6 марта 2018, 06:51

      Игра прошла, пора уже перестать мусолить эту тему! Надо готовится к следующей игре!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 6 марта 2018, 06:40

      это анонизм а не игра,чо **** поговорить больше не о чем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 марта 2018, 00:19

      Погода была не футбольная,это не футбол!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 марта 2018, 23:31

      Прядкин сказал, что видел хороший футбол и мяч был, вполне, даже круглый...
      Ему виднее из кабинета!))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11