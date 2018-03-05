Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков – об оскорблении Гилерме фанатами «Спартака»: «Был на матче и ничего не слышал. Для меня темы расизма в российском футболе нет!»

Колосков – об оскорблении Гилерме фанатами «Спартака»: «Был на матче и ничего не слышал. Для меня темы расизма в российском футболе нет!»

5 марта 2018, 18:22
27

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что присутствовал на матче 21-го тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак» (0:0) и не услышал никаких оскорбительных кричалок в адрес голкипера железнодорожников Гилерме со стороны болельщиков красно-белых. Он заявил, что для него темы расизма в российском футболе нет.

«Откуда у вас такая информация? Вы это слышали? Я был на стадионе, на матче, сидел рядом с главой КДК и этого не слышал. Никаких кричалок про обезьян я не услышал. Пусть это докажут, расскажут, письменно доложат в КДК.

Мы же сами себя стараемся высечь. Там что-то сделали на грош, а мы такую бучу поднимаем и кричим о повальном расизме. Мол, у нас люди чуть ли не репрессии предлагают в отношении игроков с другим цветом кожи…

Я не слышал, ничего комментировать в данном случае не могу. Для меня темы нет. Темы расизма в российском футболе нет! Так и запишите», – сказал Колосков.

Организация главной игры месяца – бардак

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ахимас Вельде
1520263487
Тоже впервые слышу об этом.
Ответить
Сильвербой
1520263587
Алексей Смертин: "Выкрики болельщиков "Спартака" зафиксированы, их рассмотрит КДК РФС _______________________________ Вопрос: кто пиз....бол?????
Ответить
Куртуазные манеры
1520263803
Достала уже толерантность, слова не скажи.
Ответить
Dominator777
1520263928
Секса в СССР тоже не было...
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1520264231
Из пальца высос.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520264311
Х.уя он олень.Пошел ты на х.уй,урод **.аный.
Ответить
Shogun
1520264612
Бл9, я смотрел трансляцию в инете, там все слышно было, а бл9 забыл слуховой аппарат же он не включил
Ответить
Сибирь за Спартак
1520264675
Жирик на дебатах почище выражается и никто его не тиранит.
Ответить
Приус
1520265447
Голов нет, мяча не видно, нужно же о чем-то писать.
Ответить
OfaZavr
1520266753
опять выдумали видимо для сенсации.
Ответить
Главные новости
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
2
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
26
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Все новости
Все новости
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
13
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
2
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
Вчера, 16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
Вчера, 16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
Вчера, 16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
Вчера, 16:07
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+