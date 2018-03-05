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    Колосков – об оскорблении Гилерме фанатами «Спартака»: «Был на матче и ничего не слышал. Для меня темы расизма в российском футболе нет!»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что присутствовал на матче 21-го тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак» (0:0) и не услышал никаких оскорбительных кричалок в адрес голкипера железнодорожников Гилерме со стороны болельщиков красно-белых. Он заявил, что для него темы расизма в российском футболе нет.

    «Откуда у вас такая информация? Вы это слышали? Я был на стадионе, на матче, сидел рядом с главой КДК и этого не слышал. Никаких кричалок про обезьян я не услышал. Пусть это докажут, расскажут, письменно доложат в КДК.

    Мы же сами себя стараемся высечь. Там что-то сделали на грош, а мы такую бучу поднимаем и кричим о повальном расизме. Мол, у нас люди чуть ли не репрессии предлагают в отношении игроков с другим цветом кожи…

    Я не слышал, ничего комментировать в данном случае не могу. Для меня темы нет. Темы расизма в российском футболе нет! Так и запишите», – сказал Колосков.

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    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.03.2018 18:22
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2018, 23:58

      Кто-то льет воду на мельницу англосаксов. Гильерме давно россиянин, и не негр. Какие промблемы?

      0
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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 5 марта 2018, 21:02

      Конечно не слышал. За стеклом VIP-трибуны и кричалок не слышно, и солнце светило и вообще были самые лучшие погодные условия для матча.

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      Рейтинг: +2076

      upiter622 5 марта 2018, 20:18

      Конечно нет расизма,так шоколадки!)

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 5 марта 2018, 20:06

      Какой урод накануне ЧМ начал раздувать эту тему? Что это за друг Майкла Бома появился?

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 марта 2018, 19:57

      лжет сукин сын

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 5 марта 2018, 19:56

      ******.... даже у нас кричали..... " Леня уходи негров захвати))) а у него нету ну ну.. ****** *****

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 5 марта 2018, 19:36

      Я,конечно,против расизма...,но бл....,че все такие "нежные "??? Противно блин... ну,назвали кем-то ,что теперь,прекратит в футбол играть??? А кдк,надо искать тех,кто оскорблял и наказывать...,не хер,на всю толпу пенять....

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 5 марта 2018, 19:20

      Он же белый, его к то там негры чтоль оскарбляли?

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 19:19

      опять выдумали видимо для сенсации.

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 5 марта 2018, 19:09

      это все слухи, никто никого не оскорблял. паровозы обнаглели совсем

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