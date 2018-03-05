Колосков – об оскорблении Гилерме фанатами «Спартака»: «Был на матче и ничего не слышал. Для меня темы расизма в российском футболе нет!»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что присутствовал на матче 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» (0:0) и не услышал никаких оскорбительных кричалок в адрес голкипера железнодорожников Гилерме со стороны болельщиков красно-белых. Он заявил, что для него темы расизма в российском футболе нет.

«Откуда у вас такая информация? Вы это слышали? Я был на стадионе, на матче, сидел рядом с главой КДК и этого не слышал. Никаких кричалок про обезьян я не услышал. Пусть это докажут, расскажут, письменно доложат в КДК.

Мы же сами себя стараемся высечь. Там что-то сделали на грош, а мы такую бучу поднимаем и кричим о повальном расизме. Мол, у нас люди чуть ли не репрессии предлагают в отношении игроков с другим цветом кожи…

Я не слышал, ничего комментировать в данном случае не могу. Для меня темы нет. Темы расизма в российском футболе нет! Так и запишите», – сказал Колосков.

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