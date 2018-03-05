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    Глушаков: «Слухи о конфликте игроков с Каррерой – бред. Даже комментировать не хочу»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отказался от комментариев по поводу информации о конфликте некоторых игроков красно-белых с главным тренером команды Массимо Каррерой, назвав это все бредом.

    «Я этот бред даже комментировать не хочу», – сказал Глушаков.

    Ранее петербургское издание «Спорт день за днем» сообщило, что между итальянским специалистом и Глушаковым, а также хавбеком Фернандо, возникли напряженные отношения.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.03.2018 14:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 18:53

      вот и правильно, зачем комментировать выдумки недоброжелателей желающих расшатать атмосферу в команде, оно того не стоит.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 16:14

      Для кого то становится любимым делом ,выкладывать свои больные фантазии.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 5 марта 2018, 15:15

      Питер заткнись, помоями воняет!

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 5 марта 2018, 14:43

      Из болота подобная хрень идет. И да болто это не Питер. Санкт-Петерьург прекрасны город в котором я живу. Болото это вся газпромовская шайка-лейка. Топ менеджеры никакие, только на госденьгах и могут строить планы. Дай им реальный бизнес, то провалятся.

      5
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Spartak Piter 5 марта 2018, 15:31

      Согласен не зачем оскорблять весь город,,,который очень даже красивый,,,,,есть конкретные люди которых и надо обсуждать,,,,,,говна везде хватает и не только у нас в России но и по всему миру,,,вспомните тех же английских журналюг при гибели пр,Дианы,,,,,,,

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