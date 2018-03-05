Глушаков: «Слухи о конфликте игроков с Каррерой – бред. Даже комментировать не хочу»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отказался от комментариев по поводу информации о конфликте некоторых игроков красно-белых с главным тренером команды Массимо Каррерой, назвав это все бредом.

«Я этот бред даже комментировать не хочу», – сказал Глушаков.

Ранее петербургское издание «Спорт день за днем» сообщило, что между итальянским специалистом и Глушаковым, а также хавбеком Фернандо, возникли напряженные отношения.