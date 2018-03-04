Иньеста получил травму и может пропустить игру с «Челси»

Атлетико такая команда,если они покажет себя плохими результатами ,они кого то покалечить.
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил травму в матче 27-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0).
Игрок почувствовал боль на 22-й минуте матча, но решил продолжить встречу. 13 минут спустя он был заменен Андре Гомешом.
«Барселона» подтвердила, что у игрока травма задней поверхности правого бедра. Для определения сроков восстановления нужно провести дополнительные медицинские тесты.
Через десять дней каталонцы будут играть против «Челси» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.