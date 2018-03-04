Иньеста получил травму и может пропустить игру с «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил травму в матче 27-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0).

Игрок почувствовал боль на 22-й минуте матча, но решил продолжить встречу. 13 минут спустя он был заменен Андре Гомешом.

«Барселона» подтвердила, что у игрока травма задней поверхности правого бедра. Для определения сроков восстановления нужно провести дополнительные медицинские тесты.

Через десять дней каталонцы будут играть против «Челси» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.