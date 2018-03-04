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    Иньеста получил травму и может пропустить игру с «Челси»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил травму в матче 27-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0).

    Игрок почувствовал боль на 22-й минуте матча, но решил продолжить встречу. 13 минут спустя он был заменен Андре Гомешом.

    «Барселона» подтвердила, что у игрока травма задней поверхности правого бедра. Для определения сроков восстановления нужно провести дополнительные медицинские тесты.

    Через десять дней каталонцы будут играть против «Челси» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Marca

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    04.03.2018 21:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 4 марта 2018, 22:15

      Атлетико такая команда,если они покажет себя плохими результатами ,они кого то покалечить.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 марта 2018, 22:09

      Здоровья,легенда.
      Хотя Барселона и так размажет Челси,но хочется,что бы сыграл.
      Сколько уже травм за последнее время в европейском футболе???Просто ужас.Всем травмированным футболистам здоровья,особенно Васину и Джикии

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