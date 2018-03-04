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    Хохлов: «В матче с «Уфой» не устроило то, как «Динамо» сыграло в обороне»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог ничьей с «Уфой» (1:1) в матче 21 тура чемпионата России.

    «Впечатления от игры двоякие. Не устроило то, как сыграли в обороне, позволяли создавать моменты. Просили сыграть при выходе в атаку понадeжнее, попроще, но одна из таких ошибок как раз привела к голу», — сказал Хохлов.

    По итогам встречи бело-голубые занимают 13 место в турнирной таблице РФПЛ, уфимский клуб – шестое.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 16:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 марта 2018, 16:02

      Не только защита!Весь второй тайм провалили(полностью)казалось что иная команда появилась на поле!С такими делами,Краснодар от вас камня на камне не оставит скоро!(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      andromend 5 марта 2018, 14:17

      Димон свой,без вопросов. Но вернул бы Кобелева. Знаю,что многие вылет ему приписывают,но это не правильно.Тут дело не в тренере было.

      -2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > andromend 5 марта 2018, 16:05

      Хохлов хороший тренер,чего все за Андрея не понимаю(что он гениального сделал?Реформировал?Нет!
      Надо что-то решать по вратарю,Антон не вратарь,нормальный кипер не сс@т при полета мяча!

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