Хохлов: «В матче с «Уфой» не устроило то, как «Динамо» сыграло в обороне»

Не только защита!Весь второй тайм провалили(полностью)казалось что иная команда появилась на поле!С такими делами,Краснодар от вас камня на камне не оставит скоро!(
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог ничьей с «Уфой» (1:1) в матче 21 тура чемпионата России.
«Впечатления от игры двоякие. Не устроило то, как сыграли в обороне, позволяли создавать моменты. Просили сыграть при выходе в атаку понадeжнее, попроще, но одна из таких ошибок как раз привела к голу», — сказал Хохлов.
По итогам встречи бело-голубые занимают 13 место в турнирной таблице РФПЛ, уфимский клуб – шестое.