Хохлов: «В матче с «Уфой» не устроило то, как «Динамо» сыграло в обороне»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог ничьей с «Уфой» (1:1) в матче 21 тура чемпионата России.

«Впечатления от игры двоякие. Не устроило то, как сыграли в обороне, позволяли создавать моменты. Просили сыграть при выходе в атаку понадeжнее, попроще, но одна из таких ошибок как раз привела к голу», — сказал Хохлов.

По итогам встречи бело-голубые занимают 13 место в турнирной таблице РФПЛ, уфимский клуб – шестое.