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«Манчестер Сити» на своем поле примет «Челси»

4 марта 2018, 18:45
8

В воскресенье состоится центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

Команда Хосепа Гвардиолы имеет на своем счету 75 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. В активе лондонцев 53 балла и пятая позиция.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси». Начало в 19:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити
Комментарии (8)
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Басмачи
1520149465
Челси вперед !!!
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Shogun
1520153919
Без проблем победа Сити
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Одинокий волк Маквейд
1520155868
Ставка на ТБ2,5 пройдет так-же легко, как утром в боксе досрочная победа Уайлдера.
Ответить
vsolon
1520155991
почему матч тв не транслирует? суки....
Ответить
Docentusa
1520157313
будем смотреть!
Ответить
Romio-xxx
1520163326
Если Кристенсен тупить в обороне не будет,то за ничью зацепиться шанс есть,как бы прискорбно это для нас не звучало...
Ответить
Berikosha
1520179008
Челси нужна только побела
Ответить
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