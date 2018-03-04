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    «Манчестер Сити» на своем поле примет «Челси»

    В воскресенье состоится центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

    Команда Хосепа Гвардиолы имеет на своем счету 75 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. В активе лондонцев 53 балла и пятая позиция.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси». Начало в 19:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 18:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 4 марта 2018, 18:56

      Челси нужна только побела

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 4 марта 2018, 14:35

      Если Кристенсен тупить в обороне не будет,то за ничью зацепиться шанс есть,как бы прискорбно это для нас не звучало...

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 4 марта 2018, 12:55

      будем смотреть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +543

      vsolon 4 марта 2018, 12:33

      почему матч тв не транслирует? суки....

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 марта 2018, 12:31

      Ставка на ТБ2,5 пройдет так-же легко, как утром в боксе досрочная победа Уайлдера.

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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 > Одинокий волк Маквейд 4 марта 2018, 22:12

      Бокс не смотрю, но так понимаю досрочной победы не было?)

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      Рейтинг: +102

      Shogun 4 марта 2018, 11:58

      Без проблем победа Сити

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      Рейтинг: +299

      Басмачи 4 марта 2018, 10:44

      Челси вперед !!!

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