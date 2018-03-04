«Манчестер Сити» на своем поле примет «Челси»

В воскресенье состоится центральный матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси».

Команда Хосепа Гвардиолы имеет на своем счету 75 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице. В активе лондонцев 53 балла и пятая позиция.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси». Начало в 19:00, не пропустите!

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