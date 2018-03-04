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    Манчини – о ничьей с «Амкаром»: «Зенит» не проиграл. Будем оптимистами»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о матче 21-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с «Амкаром» (0:0).

    На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, имея в активе 38 очков.

    «Мы играли вдесятером большую часть второго тайма. Несмотря на это, мы создали несколько моментов. Это хороший знак. Мы не проиграли. Будем оптимистами», – написал Манчини в твиттере.

    Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

    Источник: Twitter

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    04.03.2018 00:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 4 марта 2018, 14:32

      отскочили от технаря конечно оптимистами надо быть так хоть 1 очко набрали хотя будь наоборот амкару влипили бы

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 4 марта 2018, 13:49

      Вы выиграли-будьте супероптимистами!))

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 4 марта 2018, 13:42

      Здесь , когда каждый матч как финальная игра, итальянец не прав. Видимо, у него нет рычагов управления командой. А если их нет . Каков смысл пребывания на посту тренера. На его месте любой порядочный человек обьявил бы себя несостоятельным и уступил место тренеру, который может навести порядок в команде. Но , прежде всего, вина за все на руководстве, которое провело такую компанию - Один Халк , собственно, более необходим этой команде, чем вся эта команда , вместе с тренером.

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 марта 2018, 12:28

      Как говорил бравый солдат Швейк: Наше дель дрянь, но надежды терять не стоит.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 марта 2018, 11:34

      Будем оптимистами !!!

      1
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      Рейтинг: +11240

      alp 4 марта 2018, 10:13

      этот итальянец просто бесит....

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 марта 2018, 09:57

      и зачем в ЧР такой оптимист , Шалимов хоть в 20 раз меньше получает

      3
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      Рейтинг: +231

      yanedo 4 марта 2018, 09:04

      маньчини пора выгонять это не игра

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 марта 2018, 00:50

      а если нет разницы, зачем платить больше

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 марта 2018, 00:49

      Мы не проиграли. Будем оптимистами».Судья лучший в России,в европе.точнее в мире, – написал Манчини в твиттере.

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