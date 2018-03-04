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  • Манчини – о ничьей с «Амкаром»: «Зенит» не проиграл. Будем оптимистами»

Манчини – о ничьей с «Амкаром»: «Зенит» не проиграл. Будем оптимистами»

4 марта 2018, 00:02
15

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о матче 21-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с «Амкаром» (0:0).

На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, имея в активе 38 очков.

«Мы играли вдесятером большую часть второго тайма. Несмотря на это, мы создали несколько моментов. Это хороший знак. Мы не проиграли. Будем оптимистами», – написал Манчини в твиттере.

Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Манчини Роберто
Комментарии (15)
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DOCTOR PENALTY
1520111217
Конечно ничего страшного в ничьей нет, но поведение ваше, Манчио, просто позорно.
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APchelov
1520111413
Это было грустное нервное зрелище. Оптимизм разве только в том, что с амкаром теперь не скоро играть
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VVM1964
1520111795
Он еще и глумится !!!
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ufos73
1520112677
Напомните мне, за что, зимой, он обещал, что будет бороться? )))
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77SAM
1520113742
Моментами сыт не будешь. Уже домашняя ничья "Это хороший знак", ох уел.
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Боцман59rus
1520113835
а если нет разницы, зачем платить больше
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yanedo
1520143464
маньчини пора выгонять это не игра
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BAIv
1520146669
и зачем в ЧР такой оптимист , Шалимов хоть в 20 раз меньше получает
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Zenmaster
1520152448
Будем оптимистами !!!
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Одинокий волк Маквейд
1520155708
Как говорил бравый солдат Швейк: Наше дель дрянь, но надежды терять не стоит.
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