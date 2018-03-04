Манчини – о ничьей с «Амкаром»: «Зенит» не проиграл. Будем оптимистами»

отскочили от технаря конечно оптимистами надо быть так хоть 1 очко набрали хотя будь наоборот амкару влипили бы
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о матче 21-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с «Амкаром» (0:0).
На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, имея в активе 38 очков.
«Мы играли вдесятером большую часть второго тайма. Несмотря на это, мы создали несколько моментов. Это хороший знак. Мы не проиграли. Будем оптимистами», – написал Манчини в твиттере.
Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох