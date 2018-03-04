Манчини – о ничьей с «Амкаром»: «Зенит» не проиграл. Будем оптимистами»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о матче 21-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с «Амкаром» (0:0).

На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, имея в активе 38 очков.

«Мы играли вдесятером большую часть второго тайма. Несмотря на это, мы создали несколько моментов. Это хороший знак. Мы не проиграли. Будем оптимистами», – написал Манчини в твиттере.

Такой «Зенит» не выиграет чемпионат. Он очень плох