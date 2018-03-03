Шалимов: «Карасев – профессионал. У меня к нему вопросов никогда не будет»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 21 тура РФПЛ против «Ростова» (2:1) оценил работу главного судьи Сергея Карасева. Москвич назначил два пенальти.

«Карасев – профессиональный судья. Вопросов к нему у меня никогда не было и не будет», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, что после матча краснодарцы поднялись на второе место в таблице.