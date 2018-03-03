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    Шалимов: «Карасев – профессионал. У меня к нему вопросов никогда не будет»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 21 тура РФПЛ против «Ростова» (2:1) оценил работу главного судьи Сергея Карасева. Москвич назначил два пенальти.

    «Карасев – профессиональный судья. Вопросов к нему у меня никогда не было и не будет», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Напомним, что после матча краснодарцы поднялись на второе место в таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2018 23:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +691

      retiremen 4 марта 2018, 08:30

      Ну допустим результат 3:1 а не 2:1 как в тексте. А во вторых Шалимов вообще никогда не комментирует действия судей. А что до пеналей, то они оба как могли быть назначены так и нет. Хорошо, что они не повлияли на результат. Даже если бы и не назначил Карасев ответный в ворота Ростова.

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      Рейтинг: +136

      nailvakh 4 марта 2018, 03:21

      Поразительно...Шалимова ху****ят изо всех сил, а краснодар на втором месте!

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 23:55

      Молодец Игорь, профессионально высказался, нечего после победы зря трепаться. Хотя Шишкин не фолил, пеналя там не было.

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