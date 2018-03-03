Бэйл в игре с «Хетафе» станет рекордсменом по количеству матчей в Примере среди британцев

Интересно, предыдущий рекордсмен кто был? Бекхем? Точно не Оуэн... Макманаман ещё поиграл немало...
Стал известен состав мадридского «Реала» на матч 27 тура Примеры против «Хетафе». Для Гарета Бэйла игра станет 117 в соревновании – валлиец будет рекордсменом по этому показателю среди британцев.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Тео, Льоренте, Каземиро, Иско, Бэйл, Роналду, Бензема.
Встреча начнется в 22:45 по Москве на мадридском «Сантьяго Бернабеу».
Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!