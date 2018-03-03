Бэйл в игре с «Хетафе» станет рекордсменом по количеству матчей в Примере среди британцев

Стал известен состав мадридского «Реала» на матч 27 тура Примеры против «Хетафе». Для Гарета Бэйла игра станет 117 в соревновании – валлиец будет рекордсменом по этому показателю среди британцев.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Тео, Льоренте, Каземиро, Иско, Бэйл, Роналду, Бензема.

Встреча начнется в 22:45 по Москве на мадридском «Сантьяго Бернабеу».

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