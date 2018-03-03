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    Бэйл в игре с «Хетафе» станет рекордсменом по количеству матчей в Примере среди британцев

    Стал известен состав мадридского «Реала» на матч 27 тура Примеры против «Хетафе». Для Гарета Бэйла игра станет 117 в соревновании – валлиец будет рекордсменом по этому показателю среди британцев.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Тео, Льоренте, Каземиро, Иско, Бэйл, Роналду, Бензема.

    Встреча начнется в 22:45 по Москве на мадридском «Сантьяго Бернабеу».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    03.03.2018 22:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 4 марта 2018, 01:05

      Интересно, предыдущий рекордсмен кто был? Бекхем? Точно не Оуэн... Макманаман ещё поиграл немало...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 марта 2018, 23:37

      ну так он ещё и гол положил))))

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