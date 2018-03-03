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    Бубнов считает, что «Зенит» разгромит «Амкар»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит» одержит крупную победу над «Амкаром» в домашнем матче 21-го тура РФПЛ. По словам специалиста, на игроках пермской команды не может не сказаться уход Гаджи Гаджиева с поста главного тренера.

    «Прогноз – 3:0. Похожая ситуация на предыдущую пару. Участник еврокубков принимает уступающего в классе соперника на своем поле. Только разница между командами здесь еще значительнее, вдобавок последние события в пермском клубе вряд ли добавят гостям уверенности. «Зенит» же для куража постарается забить как можно больше», – сказал Бубнов.

    Поединок «Зенит» – «Амкар» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.03.2018 15:50
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 12:54

      Мяч круглый.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 3 марта 2018, 23:22

      у амкара, при всей его серости, разгромов меньше чем у наших лидеров, бубнов окончательно оторвался от реальности и если он до этого не пил, то следовало бы начать...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 3 марта 2018, 22:24

      и.о.главного Евсеев жёсткий защитник был...и уже чувствуется по игре Амкара...вот бы забивать ещё научил...всегда интересно следить за бывшими спартачами на тренерском поприще...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 3 марта 2018, 20:59

      Прогнозы как у Минэкономразвития.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 3 марта 2018, 20:52

      А еще он предсказал, что паровоз завтра не проиграет.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 3 марта 2018, 20:24

      Почти угадал.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 марта 2018, 20:18

      И на старуху бывает проруха. Привет от Евсеева, вспомни его фразу.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 3 марта 2018, 19:27

      Экспертишко, блин...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 марта 2018, 19:07

      Прогнозы Бубна как всегда ошибочны.Так же будет и завтра.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 3 марта 2018, 19:05

      разгромилка еще не выросла...

      2
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