Бубнов считает, что «Зенит» разгромит «Амкар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит» одержит крупную победу над «Амкаром» в домашнем матче 21-го тура РФПЛ. По словам специалиста, на игроках пермской команды не может не сказаться уход Гаджи Гаджиева с поста главного тренера.

«Прогноз – 3:0. Похожая ситуация на предыдущую пару. Участник еврокубков принимает уступающего в классе соперника на своем поле. Только разница между командами здесь еще значительнее, вдобавок последние события в пермском клубе вряд ли добавят гостям уверенности. «Зенит» же для куража постарается забить как можно больше», – сказал Бубнов.

Поединок «Зенит» – «Амкар» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.