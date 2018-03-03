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Бубнов считает, что «Зенит» разгромит «Амкар»

3 марта 2018, 15:50
20

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Зенит» одержит крупную победу над «Амкаром» в домашнем матче 21-го тура РФПЛ. По словам специалиста, на игроках пермской команды не может не сказаться уход Гаджи Гаджиева с поста главного тренера.

«Прогноз – 3:0. Похожая ситуация на предыдущую пару. Участник еврокубков принимает уступающего в классе соперника на своем поле. Только разница между командами здесь еще значительнее, вдобавок последние события в пермском клубе вряд ли добавят гостям уверенности. «Зенит» же для куража постарается забить как можно больше», – сказал Бубнов.

Поединок «Зенит» – «Амкар» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Бубнов Александр
Комментарии (20)
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alp
1520090398
бубнов и Зенит облажались...
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XaXatyn
1520090556
Прям так громит что тишина стоит гробовая !
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пряник929
1520091258
КАК ВСЕГДА ПАЛЬЦЕМ В НЕБО
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Старина Хэнк
1520094478
Экспертишко, блин...
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СШГЭС
1520097499
И на старуху бывает проруха. Привет от Евсеева, вспомни его фразу.
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Приус
1520097883
Почти угадал.
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Ахимас Вельде
1520099523
А еще он предсказал, что паровоз завтра не проиграет.
Ответить
Куртуазные манеры
1520099954
Прогнозы как у Минэкономразвития.
Ответить
Боцман59rus
1520108530
у амкара, при всей его серости, разгромов меньше чем у наших лидеров, бубнов окончательно оторвался от реальности и если он до этого не пил, то следовало бы начать...
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zigbert
1520157276
Мяч круглый.
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