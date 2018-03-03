Оздоев и Ерохин выйдут в стартовом составе «Зенита», Оланаре сыграет в атаке «Амкара»

«Зенит» и «Амкар» определились со стартовыми составами на встречу 21-го тура РФПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Рязанцев, Гащенков, Форбс, Эзатолахи, Оланаре.

Матч начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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