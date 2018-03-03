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    Оздоев и Ерохин выйдут в стартовом составе «Зенита», Оланаре сыграет в атаке «Амкара»

    «Зенит» и «Амкар» определились со стартовыми составами на встречу 21-го тура РФПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Рязанцев, Гащенков, Форбс, Эзатолахи, Оланаре.

    Матч начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    03.03.2018 15:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 марта 2018, 17:26

      самый тупой игрок в Зените это Ерохин а теперь их стало два это Оздоев тоесть теперь Зенит станет играть еще в два раза хуже и по моему Манчини будет очень рад чтобы летом слинять в скаудру адзурру

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 3 марта 2018, 17:20

      Манчини совсем сошел с ума. Ему надо догонять Локомотив, а он доверяет ключевые позиции на поле двоим игрокам, не умеющим играть в футбол. Надеюсь, все понимают, кого я имею в виду.

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 3 марта 2018, 16:26

      Нормуль.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 3 марта 2018, 16:06

      Удачи Зениту! Вот и шанс для Оздоева, походу матча и Заболотный наверно выйдет. Ждёмс!)

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      Рейтинг: +3461

      acor94 3 марта 2018, 15:54

      Кто то говорил что Оздоев лавочник? Шанс ему дали, посмотрим что выйдет.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > acor94 3 марта 2018, 17:01

      Оздоев пока не лавочник.... Он " подарок Бердыева")))
      Не имею возможности смотреть матч, но знаю, что вперёд будет не более пяти точных пасов...остальные пермякам или поперёк...

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > acor94 3 марта 2018, 17:22

      Что смотреть-то? А то вы не знаете на что способны Ерохин и Оздоев. Будет проигранный центр поля. И кому? Амкару!!!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Вомбат 3 марта 2018, 17:34

      Я давно не видел Ерохина, но думаю, что Мага отплатит Зениту за всех " загубленных рубиновых", начиная с Буха и Рязанцева и заканчивая ростовскими)))
      Это шпион!!!! Как Манчини его поменял????
      Нобоа- пенсионер в пять раз лучше..

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      Рейтинг: +128

      Denis199244 3 марта 2018, 15:36

      Необычный состав,смешанный

      1
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      Рейтинг: +380

      Гуус 3 марта 2018, 15:33

      Манчини решил в 9 на поле вывести свою команду, видимо хочет дать шанс амкару.

      -1
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 3 марта 2018, 15:30

      Не ожидано удачи только победа,,

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