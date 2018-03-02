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    Энаке, Попов и Азмун – в основе «Рубина» на первый матч РФПЛ после зимнего перерыва

    «Анжи» и «Рубин» объявили составы на матч 21 тура чемпионата России.

    «Анжи»: Лория, Данченко, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Хубулов, Антон, Тетрашвили, Маркелов, Поку, Будковский.

    «Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Навас, Камболов, Энаке, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов, Азмун.

    Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить здесь.

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    Источник: Twitter

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    02.03.2018 18:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 2 марта 2018, 21:35

      Всех болел с началом весеннего круга !!! Анжи красавцы не дали обойти Рубину Ростов. Завтра едем в Краснодар болеть за Ростов. Спасибо губернатору Голубеву за бесплатную электричку.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 20:22

      Состав у Рубина очень интересный.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 марта 2018, 20:09

      Хорош Попов, браво Азмун!!!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 марта 2018, 20:06

      Рубин в игре выглядит бодро, удачи казанцам))

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      Рейтинг: +128

      Denis199244 2 марта 2018, 18:59

      У Рубина вобще обновленный состав)ждем зрелища

      2
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 2 марта 2018, 18:48

      УуууууХ, составище у рубина!!!!...ждем только победы!!!! пора проснуться

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