Энаке, Попов и Азмун – в основе «Рубина» на первый матч РФПЛ после зимнего перерыва

«Анжи» и «Рубин» объявили составы на матч 21 тура чемпионата России.

«Анжи»: Лория, Данченко, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Хубулов, Антон, Тетрашвили, Маркелов, Поку, Будковский.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Навас, Камболов, Энаке, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов, Азмун.

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить здесь.

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!