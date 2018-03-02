Энаке, Попов и Азмун – в основе «Рубина» на первый матч РФПЛ после зимнего перерыва

Всех болел с началом весеннего круга !!! Анжи красавцы не дали обойти Рубину Ростов. Завтра едем в Краснодар болеть за Ростов. Спасибо губернатору Голубеву за бесплатную электричку.
«Анжи» и «Рубин» объявили составы на матч 21 тура чемпионата России.
«Анжи»: Лория, Данченко, Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Хубулов, Антон, Тетрашвили, Маркелов, Поку, Будковский.
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Навас, Камболов, Энаке, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов, Азмун.
Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. За ее событиями можно будет следить здесь.
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