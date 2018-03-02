Кордоба: «Современные игроки думают о соцсетях больше, чем о футболе. Но подписчики не помогут им выиграть трофеи»

Бывший защитник «Интера» Иван Кордоба поделился мнением о Мауро Икарди и новом поколении футболистов.

«Игрок, забивающий по 25 голов за команду, никогда не станет для нее проблемой. Другое дело – это то, что он значит для своего клуба.

Современные игроки думают о подписчиках в социальных сетях больше, чем о своих действиях на поле. Они думают, что 400 миллионов подписчиков – это достаточно, но на самом деле это не так. Подписчики не помогут выиграть трофей. Для этого надо выходить на поле и упорно сражаться.

Важно тренироваться и выкладываться в матчах. Взять телефон в руки после матча и считать полученные лайки – второстепенное дело.

Возвращаясь к Икарди, думаю, что «Интеру» стоило бы подождать, прежде чем давать ему капитанскую повязку. Если бы он стал капитаном через несколько лет, а не сейчас, он бы определенно имел другую репутацию», – сказал колумбиец.

Кордоба выступал за «нерадзурри» с 2000 по 2012 год. В составе клуба он выиграл 13 титулов, включая пять побед в Серии А и по одной – в Лиге чемпионов и клубном чемпиноате мира.

Напомним, СМИ связывают 25-летнего Икарди с переходом в «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он забил 18 голов и отдал одну результативную передачу в 24 играх всех соревнований.