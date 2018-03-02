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    Кордоба: «Современные игроки думают о соцсетях больше, чем о футболе. Но подписчики не помогут им выиграть трофеи»

    Бывший защитник «Интера» Иван Кордоба поделился мнением о Мауро Икарди и новом поколении футболистов.

    «Игрок, забивающий по 25 голов за команду, никогда не станет для нее проблемой. Другое дело – это то, что он значит для своего клуба.

    Современные игроки думают о подписчиках в социальных сетях больше, чем о своих действиях на поле. Они думают, что 400 миллионов подписчиков – это достаточно, но на самом деле это не так. Подписчики не помогут выиграть трофей. Для этого надо выходить на поле и упорно сражаться.

    Важно тренироваться и выкладываться в матчах. Взять телефон в руки после матча и считать полученные лайки – второстепенное дело.

    Возвращаясь к Икарди, думаю, что «Интеру» стоило бы подождать, прежде чем давать ему капитанскую повязку. Если бы он стал капитаном через несколько лет, а не сейчас, он бы определенно имел другую репутацию», – сказал колумбиец.

    Кордоба выступал за «нерадзурри» с 2000 по 2012 год. В составе клуба он выиграл 13 титулов, включая пять побед в Серии А и по одной – в Лиге чемпионов и клубном чемпиноате мира.

    Напомним, СМИ связывают 25-летнего Икарди с переходом в «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он забил 18 голов и отдал одну результативную передачу в 24 играх всех соревнований.

    Источник: Football Italia

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    02.03.2018 17:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 20:15

      Это правильно,думать надо о повышении своего профессионального мастерства.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 марта 2018, 19:15

      верно говорит, у современных часто не тем голова забита.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 марта 2018, 19:10

      +++ Ваня сказал правильные вещи

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