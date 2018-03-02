Бельерин – главная цель «Ювентуса» на летнее окно

Издание The Guardian сообщило об интересе «Ювентуса» к защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину.

«Бьянконери» попробуют подписать 22-летнего испанца летом. Сумма трансфера может составить как минимум 45 миллионов фунтов.

Ранее стало известно о том, что на Бельерина претендует «Барселона», за которую он выступал на юношеском уровне.

Защитник проводит четвертый сезон в главной команде «канониров». На его счету три гола и две результативные передачи в 35 встречах всех турниров.