Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бельерин – главная цель «Ювентуса» на летнее окно

    Издание The Guardian сообщило об интересе «Ювентуса» к защитнику «Арсенала» Эктору Бельерину.

    «Бьянконери» попробуют подписать 22-летнего испанца летом. Сумма трансфера может составить как минимум 45 миллионов фунтов.

    Ранее стало известно о том, что на Бельерина претендует «Барселона», за которую он выступал на юношеском уровне.

    Защитник проводит четвертый сезон в главной команде «канониров». На его счету три гола и две результативные передачи в 35 встречах всех турниров.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2018 16:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 марта 2018, 18:20

      Это значит,что Сандро уходит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 2 марта 2018, 16:22

      Дно вчера два гола с его шланга чп

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11