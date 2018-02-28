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Саяхов: «Бердыев — лучший тренер современной России»

28 февраля 2018, 12:17
11

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов прокомментировал финансовую ситуацию клуба.

«Стоит, наверное, приоткрыть для вас, наших самых верных друзей, завесу тайны, сказать правду. Часть информации, которая доходила до вас через прессу, была правдивой — клуб действительно испытывал финансовые затруднения.

Но сейчас благодаря поддержке наших спонсоров, президента клуба и главы республики ситуация, слава Богу, нормализуется. К сожалению, мы были вынуждены расстаться со многими нашими футболистами, которые полюбились вам.

Финансовое положение не позволяло нам иметь большую зарплатную ведомость. Но благодаря расставанию с некоторыми игроками, мы имеем возможность приглашать новых и ждать улучшения результатов.

С нами Курбан Бердыев — лучший тренер современной России, и в этом залог наших будущих успехов. «Рубин» жил, живет и будет жить», – цитирует Саяхова «Реальное время».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (11)
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insider_retro
1519810497
На определённых этапах, с некоторыми клубами, КББ удавалось достичь значимых результатов! В остальном - всё субъективно.... Понятие "лучший" определяется сравнением с кем-то и успешностью - в этих компонентах, пока, всё незначительно...
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DOCTOR PENALTY
1519810541
Оптимистично...
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zigbert
1519810872
Бердыев показал свою работу в Рубине и Ростове.Опытный специалист ,который может создать крепкий коллектив.Но сейчас ему придется все начинать с нуля.И что бы организовать новую команду ему нужно время.
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Татарин за ЦСКА
1519811078
Невозможно не согласиться!!!
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slavа0508
1519811322
Думаю Бердыев и Сёмин,как между ними распределить 1 и 2 место не знаю,,,,,
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sajra
1519812000
Юрий Палыч СЕМИН ЛУЧШИЙ тренер
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Чикомас
1519814970
Пожалуй....
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СОКОЛ САРАТОВ
1519820662
ну так продали всех дорогих теперь с финансами нормально
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OfaZavr
1519824724
согласен, значимый вклад внес в наш футбол это бесспорно да и вообщем большое уважение и авторитет завоевал за эти годы.
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Чехов на Садовой
1519829683
Не знаю, не знаю... Равшан- лучший плиточник, Джамшуд- лучший каменщик, Бердыев- лучший тренер. Трындец!!!
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