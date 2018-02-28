Саяхов: «Бердыев — лучший тренер современной России»

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов прокомментировал финансовую ситуацию клуба.

«Стоит, наверное, приоткрыть для вас, наших самых верных друзей, завесу тайны, сказать правду. Часть информации, которая доходила до вас через прессу, была правдивой — клуб действительно испытывал финансовые затруднения.

Но сейчас благодаря поддержке наших спонсоров, президента клуба и главы республики ситуация, слава Богу, нормализуется. К сожалению, мы были вынуждены расстаться со многими нашими футболистами, которые полюбились вам.

Финансовое положение не позволяло нам иметь большую зарплатную ведомость. Но благодаря расставанию с некоторыми игроками, мы имеем возможность приглашать новых и ждать улучшения результатов.

С нами Курбан Бердыев — лучший тренер современной России, и в этом залог наших будущих успехов. «Рубин» жил, живет и будет жить», – цитирует Саяхова «Реальное время».