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  • Президент «Амкара»: «Финансовое положение в клубе сейчас стабильное

Президент «Амкара»: «Финансовое положение в клубе сейчас стабильное

27 февраля 2018, 01:37
4

Президент «Амкара» Геннадий Шилов рассказал о финансовой ситуации в клубе. Напомним, в межсезонье сообщалось о проблемах с деньгами в пермской команде.

«Погасили долги по зарплате и расплатились с организаторами сборов. Финансовое положение у нас сейчас стабильное. Работаем и над вопросом привлечения внебюджетных средств.

Руководители всех предприятий, которые могли бы стать спонсорами «Амкара», находятся в Москве. Губернатор работает над тем, чтобы привлечь их к сотрудничеству. В то же время сам клуб привлекает около 200 миллионов рублей за счет трансферов и другой собственной деятельности. Остальное – работа параллельно и наша, и минспорта», – сказал Шилов.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (4)
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Ще Гевара
1519704456
Всё нормально - падаю.
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prezent2017
1519711640
Даешь кубок РФ Амкару!
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яйва-яйва
1519713515
Неплохо!
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