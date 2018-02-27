Президент «Амкара»: «Финансовое положение в клубе сейчас стабильное

Президент «Амкара» Геннадий Шилов рассказал о финансовой ситуации в клубе. Напомним, в межсезонье сообщалось о проблемах с деньгами в пермской команде.

«Погасили долги по зарплате и расплатились с организаторами сборов. Финансовое положение у нас сейчас стабильное. Работаем и над вопросом привлечения внебюджетных средств.

Руководители всех предприятий, которые могли бы стать спонсорами «Амкара», находятся в Москве. Губернатор работает над тем, чтобы привлечь их к сотрудничеству. В то же время сам клуб привлекает около 200 миллионов рублей за счет трансферов и другой собственной деятельности. Остальное – работа параллельно и наша, и минспорта», – сказал Шилов.