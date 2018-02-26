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    Президент «Урала» – о переносе игры с «Локомотивом»: «Мы против. Так некрасиво, так не делают»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал перенос матча 22-го тура чемпионата России против «Локомотива» с 11 на 12 марта.

    «Мы против этого переноса, но у нас в регламенте написано, что играющий в еврокубках клуб имеет право перенести матч на один день.

    Однако жеребьевка прошла 23 февраля, а из «Локомотива» никто не позвонил, не сказал, что они планируют воспользоваться этим правом! Мы играем для болельщиков, уже продали 1500 билетов. Что мы этим людям скажем? У болельщиков может быть работа, свои планы.

    Мы могли бы еще в выходные сообщить своим болельщикам о том, что матч состоится в понедельник, предупреди нас «Локомотив». Так некрасиво, так не делают.

    Я только за то, чтобы «Локомотив» приносил очки в копилку российских клубов, но я об этом час назад узнал! Вся Европа играет по системе «два дня на третий», только у нас нужно давать лишний день. Мы ведь тоже играем 12 марта с «Локомотивом», а 16 уже летим в Хабаровск. Нам-то эту игру никто не перенесет!» – сказал Иванов.

    «Локомотив» сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» 8 марта, ответный – 15 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.02.2018 21:19
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 28 февраля 2018, 11:25

      Надо было сначала уточнить о дате матча в РФС,зная,что что есть пункт о праве переноса матча на один день у Локомотива,а потом уже начать продажу билетов на игру первенства! А то, что игру перенесут на день и так было понятно-команда отыгрывает тяжелейший гостевой матч поздно вечером 8 марта,затем долгий перелет домой и 9 марта-это только,чтоб всем отоспаться и отмыться по-грубому! И 10 марта был бы единственным днем до следующей игры,а затем снова вылет? Но этого совсем мало,оттого и попросили перенести игру на день ,тем более,что 15 марта снова ответственный матч с сильным соперником!

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 27 февраля 2018, 19:48

      Мордобой откладывается на один день.

      0
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 27 февраля 2018, 12:59

      Не повезло Уралу с президентом.Все против Иванова,то букмекеры наговаривают,то Зенит судей купит,то ЛОКО морду набьёт,то матч перенесут.Одни заговоры .

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 27 февраля 2018, 12:50

      Час назад он узнал. Игра только через две недели, а он уже кучу билетов продал. Трепло. Матчи других команд уже не первый год переносят из-за еврокубков и без всякого согласия соперников, а этот разнылся. В прошлом году игру ЦСКА с Локомотивом так же перенесли без согласия Локо.

      3
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      Рейтинг: +982

      O-Z 27 февраля 2018, 12:46

      Обиженные девки всё дуются за финал Кубка России очень красиво и символично.

      -1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 27 февраля 2018, 11:24

      Ну разнылся!!!! 1500 человек купили билеты! Не пи.ди!!! Максимум 150!

      3
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      Рейтинг: +4025

      raritet 27 февраля 2018, 11:18

      конечно, он прав, потому что многие просто имеют право вернуть билеты, не каждому интересна игра в понедельник после работы, когда человек планировал попить пивка под футбол в выходной для себя день. Пусть вернут деньги и за пиво.

      1
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      Рейтинг: -90

      Raider26 > raritet 28 февраля 2018, 12:29

      ... и за пиво. Классно. Это называется упущенная выгода.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 февраля 2018, 10:10

      так то прав он, можно было заранее предупредить ведь поди еще даже до жеребьевки рассматривали вариант переноса игры.

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > OfaZavr 27 февраля 2018, 13:46

      ну так то до игры ещё 2 недели, куда ещё раньше?! в сентябре что ли надо было предупредить? :)))

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > mdu86 27 февраля 2018, 17:28

      ну Иванов же говорит могли бы сразу после жеребьевки в пятницу, нужно же о клубе-сопернике тоже думать а не только как себе удобно.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 27 февраля 2018, 09:35

      как начинаются европейские кубки так и начинается святопляска с календарем

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 27 февраля 2018, 09:18

      Хватит ныть

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