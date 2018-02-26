Президент «Урала» – о переносе игры с «Локомотивом»: «Мы против. Так некрасиво, так не делают»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал перенос матча 22-го тура чемпионата России против «Локомотива» с 11 на 12 марта.

«Мы против этого переноса, но у нас в регламенте написано, что играющий в еврокубках клуб имеет право перенести матч на один день.

Однако жеребьевка прошла 23 февраля, а из «Локомотива» никто не позвонил, не сказал, что они планируют воспользоваться этим правом! Мы играем для болельщиков, уже продали 1500 билетов. Что мы этим людям скажем? У болельщиков может быть работа, свои планы.

Мы могли бы еще в выходные сообщить своим болельщикам о том, что матч состоится в понедельник, предупреди нас «Локомотив». Так некрасиво, так не делают.

Я только за то, чтобы «Локомотив» приносил очки в копилку российских клубов, но я об этом час назад узнал! Вся Европа играет по системе «два дня на третий», только у нас нужно давать лишний день. Мы ведь тоже играем 12 марта с «Локомотивом», а 16 уже летим в Хабаровск. Нам-то эту игру никто не перенесет!» – сказал Иванов.

«Локомотив» сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» 8 марта, ответный – 15 марта.