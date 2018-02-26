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  • Президент «Урала» – о переносе игры с «Локомотивом»: «Мы против. Так некрасиво, так не делают»

Президент «Урала» – о переносе игры с «Локомотивом»: «Мы против. Так некрасиво, так не делают»

26 февраля 2018, 21:19
44

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал перенос матча 22-го тура чемпионата России против «Локомотива» с 11 на 12 марта.

«Мы против этого переноса, но у нас в регламенте написано, что играющий в еврокубках клуб имеет право перенести матч на один день.

Однако жеребьевка прошла 23 февраля, а из «Локомотива» никто не позвонил, не сказал, что они планируют воспользоваться этим правом! Мы играем для болельщиков, уже продали 1500 билетов. Что мы этим людям скажем? У болельщиков может быть работа, свои планы.

Мы могли бы еще в выходные сообщить своим болельщикам о том, что матч состоится в понедельник, предупреди нас «Локомотив». Так некрасиво, так не делают.

Я только за то, чтобы «Локомотив» приносил очки в копилку российских клубов, но я об этом час назад узнал! Вся Европа играет по системе «два дня на третий», только у нас нужно давать лишний день. Мы ведь тоже играем 12 марта с «Локомотивом», а 16 уже летим в Хабаровск. Нам-то эту игру никто не перенесет!» – сказал Иванов.

«Локомотив» сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико» 8 марта, ответный – 15 марта.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив
Комментарии (44)
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Munez89
1519669591
Урал уже честно зае..л обидки кидать
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Муруал
1519670406
Ну Локомотива посерьёзнее соперник,чем СКА Хабаровск,при всём уважении.Ничего не имею против Урала,но нужно отнестись с пониманием,всё-таки матч предстоит на международном уровне.И возможно,набранные Локомотивом очки,когда-нибудь дадут возможность Уралу выступить в Европе.
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insider_retro
1519670486
Справедливое недовольство...
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Serjoga
1519671639
В чем резон переноса? Матч с Уралом важнее, раз хотят еще один день отдыха? Или уже "плюнули" на ЛЕ, и будут ответный матч играть через 2 на 3-й? Не понял смысла!
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Illars
1519672466
играл бы Урал в еврокубках, тоже бы пользовался своим правом переносить матч
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Князев
1519673044
Перебьёшся Иванов, ты всегда задираешся. Будь проще и к тебе люди потянутся.
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Dmitrii Darian
1519674014
А что собственно теряет Урал, если у них будет +1 день к подготовке и отдыху перед матчем с Локо??? Лучше организовывайте работу с болельщиками при продаже билетов, ситуация с еврокубками не первый же раз происходит. Мы из истории знаем, что Зениту переносили на больше чем 1 день, и пох регламент... одним как всегда все можно, а другим нет что ли???
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zico2205
1519674993
Ох и любит этот Иванов поныть....Да в принципе ничего страшного не случилось....Одним днем раньше,одним днем позже...Да и билеты тоже не пропадут....Просто надо перед РФС поскулить.....Хотя в регламенте все ясно прописано....
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SPARTAK 85
1519675245
Играли бы вы в Европе так же бы пользовались этим. а пока не играете и не бываете в таких ситуациях помалкивайте. надо входить в положение и нечего вообще говорить об этом если это ещё и прописано в регламенте.
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prezent2017
1519680260
Тащат лохов в чемпионы всеми правдами и неправдами.
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