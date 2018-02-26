«Локомотив» попросил РФПЛ перенести игру с «Уралом» на один день позже из-за матчей в Лиге Европы

«Локомотив» направил просьбу в РФПЛ о переносе матча 22-го тура с «Уралом» с 11 на 12 марта. Причина – участие железнодорожников в 1/8 финала Лиги Европы.

Первый поединок красно-зеленых против «Атлетико» состоится 8 марта, ответная встреча – неделей позже. Между собой клубы перенос уже согласовали.

Регламенту РФПЛ гласит, что клубы, участвующие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата России в рамках одного тура на один день.