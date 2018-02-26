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    «Локомотив» попросил РФПЛ перенести игру с «Уралом» на один день позже из-за матчей в Лиге Европы

    «Локомотив» направил просьбу в РФПЛ о переносе матча 22-го тура с «Уралом» с 11 на 12 марта. Причина – участие железнодорожников в 1/8 финала Лиги Европы.

    Первый поединок красно-зеленых против «Атлетико» состоится 8 марта, ответная встреча – неделей позже. Между собой клубы перенос уже согласовали.

    Регламенту РФПЛ гласит, что клубы, участвующие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата России в рамках одного тура на один день.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2018 18:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 26 февраля 2018, 19:23

      если с уралом согласовали и регламент позваляет то почему бы и нет )

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 18:54

      За достигнутый результат надо идти навстречу клубу

      2
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