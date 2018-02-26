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    Неймар не поможет «ПСЖ» в 1/4 финала Кубка Франции

    Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва рассказал, что нападающий команды Неймар не сможет принять участия в матче 1/4 финала Кубка Франции против «Марселя», который состоится в ближайшую среду. Бразильский форварда получил травму голеностопа.

    «Я видел распухший голеностоп Неймара. Думаю, в среду он точно не сыграет», – сказал Силва.

    Напомним, Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). Форвард травмировался в концовке встречи на 80-й минуте, неудачно подставив ногу в борьбе за мяч. Парижане остались в меньшинстве после того, как бразилец покинул поле, так как уже использовали все замены к тому моменту.

    Источник: L' Equipe

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    26.02.2018 07:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 26 февраля 2018, 10:18

      С реалом ди Марию не жадный как неймар

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 26 февраля 2018, 09:48

      желаем скорейшего выздоровления!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      MGG 26 февраля 2018, 09:19

      Главное что бы к Реалу был здоров

      1
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