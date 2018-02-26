Неймар не поможет «ПСЖ» в 1/4 финала Кубка Франции

Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва рассказал, что нападающий команды Неймар не сможет принять участия в матче 1/4 финала Кубка Франции против «Марселя», который состоится в ближайшую среду. Бразильский форварда получил травму голеностопа.

«Я видел распухший голеностоп Неймара. Думаю, в среду он точно не сыграет», – сказал Силва.

Напомним, Неймар получил травму в матче 27-го тура чемпионата Франции против «Марселя» (3:0). Форвард травмировался в концовке встречи на 80-й минуте, неудачно подставив ногу в борьбе за мяч. Парижане остались в меньшинстве после того, как бразилец покинул поле, так как уже использовали все замены к тому моменту.