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    Дайер: «Кейн забил 150 голов? Это уже становится скучным, нет?» 

    Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэласа» (1:0).

    «Каждый год мы оставляем все напоследок в матчах с «Пэласом». Мы рады забить. Думаю, мы это заслужили.

    150 голов Кейна? Это уже становится скучным, нет? Он просто продолжает устанавливать рекорды. Но он демонстрирует класс, забивая жизненно необходимые голы», – сказал Дайер.

    «Тоттенхэм» набрал 55 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, обойдя «Челси». Если аристократы сегодня не выиграют у «Манчестер Юнайтед», то они останутся пятыми.

    Источник: BBC

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    25.02.2018 17:25
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