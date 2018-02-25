Дайер: «Кейн забил 150 голов? Это уже становится скучным, нет?» 

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэласа» (1:0).

«Каждый год мы оставляем все напоследок в матчах с «Пэласом». Мы рады забить. Думаю, мы это заслужили.

150 голов Кейна? Это уже становится скучным, нет? Он просто продолжает устанавливать рекорды. Но он демонстрирует класс, забивая жизненно необходимые голы», – сказал Дайер.

«Тоттенхэм» набрал 55 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, обойдя «Челси». Если аристократы сегодня не выиграют у «Манчестер Юнайтед», то они останутся пятыми.