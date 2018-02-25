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У Фарфана проблемы с сухожильно-мышечным комплексом бедра

25 февраля 2018, 09:40
10

Стала известна степень серьезности травмы полузащитника «Локомотива» Джефферсона Фарфана. Напомним, что перуанец получил повреждение в матче Лиги Европы с «Ниццей».

Как сообщается на официальном сайте железнодорожников, у форварда имеются определенные проблемы с сухожильно-мышечным комплексом левого бедра. После выполнения МРТ медицинский штаб начал активное лечение, результаты которого можно будет оценить ориентировочно через пять дней.

В нынешнем сезоне Фарфан провел 24 матча, в которых забил 12 голов.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (10)
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СашкаГуров
1519541901
бывает
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DOCTOR PENALTY
1519542721
Скорейшего восстановления, Джеф!
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OfaZavr
1519543764
Хорошо хоть не очень серьезно, здоровья!
Ответить
nemolod
1519544923
Скорее всего из-за игры на холоде,который спровоцировал воспаление сухожилия,но по-любому скорого выздоровления!
Ответить
Робинзон
1519547232
Ари поправился так что ничего смертельного .
Ответить
zigbert
1519547967
Ключевой игрок в Локомотиве.Здоровья.
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bumer_moscow
1519555240
блин
Ответить
suhoffmonstro
1519559384
Скорейшего выздоровления Джеф, Ты нужен команде, ты нужен своей сборной, ты нужен болельщикам! Надеюсь скоро ты опять будешь радовать нас своей игрой и красивыми голами!
Ответить
Аид666
1519619415
Здоровья, и скорейшего выздоровления!
Ответить
baddy
1519643315
Что с вольфрамом что без , получите парочку.
Ответить
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