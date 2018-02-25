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    У Фарфана проблемы с сухожильно-мышечным комплексом бедра

    Стала известна степень серьезности травмы полузащитника «Локомотива» Джефферсона Фарфана. Напомним, что перуанец получил повреждение в матче Лиги Европы с «Ниццей».

    Как сообщается на официальном сайте железнодорожников, у форварда имеются определенные проблемы с сухожильно-мышечным комплексом левого бедра. После выполнения МРТ медицинский штаб начал активное лечение, результаты которого можно будет оценить ориентировочно через пять дней.

    В нынешнем сезоне Фарфан провел 24 матча, в которых забил 12 голов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    25.02.2018 09:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +111

      baddy 26 февраля 2018, 14:08

      Что с вольфрамом что без , получите парочку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 26 февраля 2018, 07:30

      Здоровья, и скорейшего выздоровления!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 25 февраля 2018, 14:49

      Скорейшего выздоровления Джеф, Ты нужен команде, ты нужен своей сборной, ты нужен болельщикам! Надеюсь скоро ты опять будешь радовать нас своей игрой и красивыми голами!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 25 февраля 2018, 13:40

      блин

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 11:39

      Ключевой игрок в Локомотиве.Здоровья.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 25 февраля 2018, 11:27

      Ари поправился
      так что ничего смертельного
      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 25 февраля 2018, 10:48

      Скорее всего из-за игры на холоде,который спровоцировал воспаление сухожилия,но по-любому скорого выздоровления!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 февраля 2018, 10:29

      Хорошо хоть не очень серьезно, здоровья!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2018, 10:12

      Скорейшего восстановления, Джеф!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 25 февраля 2018, 09:58

      бывает

      0
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