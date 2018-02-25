У Фарфана проблемы с сухожильно-мышечным комплексом бедра

Стала известна степень серьезности травмы полузащитника «Локомотива» Джефферсона Фарфана. Напомним, что перуанец получил повреждение в матче Лиги Европы с «Ниццей».

Как сообщается на официальном сайте железнодорожников, у форварда имеются определенные проблемы с сухожильно-мышечным комплексом левого бедра. После выполнения МРТ медицинский штаб начал активное лечение, результаты которого можно будет оценить ориентировочно через пять дней.

В нынешнем сезоне Фарфан провел 24 матча, в которых забил 12 голов.