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    Бундеслига. «Вердер» обыграл «Гамбург» и покинул зону вылета

    В матче 24-го тура чемпионата Германии «Вердер» обыграл «Гамбург» со счетом 1:0.

    Бременцы набрали 26 очков и поднялись на 14-ю строчку в таблице, покинув зону вылета.

    «Гамбург» с 18-ю очками идет на 17 строчке.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур

    Вердер – Гамбург – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Йоханссон, 86.

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    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 22:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 25 февраля 2018, 00:28

      эх,бедный мой Гамбург.просрать в дерби деревенским,кабздец. Видать опять в переходках валидолить за тебя,если ты до них вообще дотянешь с такой игрой((Идиотский менеджмент берет свое.В команде ни одного нормального нападающего нет(от сюда и кол-во забитых мячей в сезоне),вратари днища полнейшие,а они за 12 лямов опорника из бразилии покупают,который к тому же половину сезона на банке сидит.Круто епть. Так в добавок к этому еще и управлять командой недотренера Гиздоля ставят,полного урюка с тактикой бей-беги,который до этого на высшем уровне всего одну команду(Хоффенхайм) тренировал и антирекорд по пропущенным мячам за сезон с ней пробил. Дауны а не управленцы одним словом в клубе. Истиные болельщики вам никогда не простят остановки часов,мрази,если вы это допустите

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