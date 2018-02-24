Бундеслига. «Вердер» обыграл «Гамбург» и покинул зону вылета

эх,бедный мой Гамбург.просрать в дерби деревенским,кабздец. Видать опять в переходках валидолить за тебя,если ты до них вообще дотянешь с такой игрой((Идиотский менеджмент берет свое.В команде ни одного нормального нападающего нет(от сюда и кол-во забитых мячей в сезоне),вратари днища полнейшие,а они за 12 лямов опорника из бразилии покупают,который к тому же половину сезона на банке сидит.Круто епть. Так в добавок к этому еще и управлять командой недотренера Гиздоля ставят,полного урюка с тактикой бей-беги,который до этого на высшем уровне всего одну команду(Хоффенхайм) тренировал и антирекорд по пропущенным мячам за сезон с ней пробил. Дауны а не управленцы одним словом в клубе. Истиные болельщики вам никогда не простят остановки часов,мрази,если вы это допустите
В матче 24-го тура чемпионата Германии «Вердер» обыграл «Гамбург» со счетом 1:0.
Бременцы набрали 26 очков и поднялись на 14-ю строчку в таблице, покинув зону вылета.
«Гамбург» с 18-ю очками идет на 17 строчке.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур
Голы: 1:0 – Йоханссон, 86.