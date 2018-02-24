Месси, Суарес и Коутиньо сыграют в атаке у «Барселоны» в матче против «Жироны»

Стали известны составы на матч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной».

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Суарес, Месси, Усмане Дембеле, Коутиньо, Альба, Умтити.

«Жирона»: Буну, Рамальо, Бернардо, Хуанпе, Маффео, Адай, Понс, Гранель, Грасия, Порту, Лозано.

Матч начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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