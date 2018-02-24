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    Месси, Суарес и Коутиньо сыграют в атаке у «Барселоны» в матче против «Жироны»

    Стали известны составы на матч 25-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной».

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Ракитич, Бускетс, Суарес, Месси, Усмане Дембеле, Коутиньо, Альба, Умтити.

    «Жирона»: Буну, Рамальо, Бернардо, Хуанпе, Маффео, Адай, Понс, Гранель, Грасия, Порту, Лозано.

    Матч начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Twitter

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    24.02.2018 21:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 24 февраля 2018, 21:55

      Скорей всего это Дембеле сыграет в атаке, а Коутиньо в полузащите.

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      Рейтинг: +102

      Shogun > Ф.К БАРСЕЛОНА 24 февраля 2018, 22:27

      Они играют 4-2-2-2, Серж и Ваня в опорной, Лео и Луис нападающие, а Фил и Усман на флангах и пора уже Филе забить, в кубке есть один и пора уже в чемпе голы забивать

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