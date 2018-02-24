Бердыев подтвердил, что экс-защитник ФКСБ Энаке станет игроком «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подтвердил, что казанцы близки к подписанию контракта с экс-защитником ФКСБ Габриэлем Энаке.

«Он сегодня прилетит, есть с ним договоренность. Думаю, что мы его заявим», – сказал Бердыев.

Напомним, 27-летний футболист был из выгнан из ФКСБ владельцем клуба Джиджи Бекали, который был разозлен его неудачной игрой в дерби с бухарестским «Динамо» (2:2), состоявшимся 18 февраля.

В текущем сезоне Энаке провел 23 встречи.