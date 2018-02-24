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    Бердыев подтвердил, что экс-защитник ФКСБ Энаке станет игроком «Рубина»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подтвердил, что казанцы близки к подписанию контракта с экс-защитником ФКСБ Габриэлем Энаке.

    «Он сегодня прилетит, есть с ним договоренность. Думаю, что мы его заявим», – сказал Бердыев.

    Напомним, 27-летний футболист был из выгнан из ФКСБ владельцем клуба Джиджи Бекали, который был разозлен его неудачной игрой в дерби с бухарестским «Динамо» (2:2), состоявшимся 18 февраля.

    В текущем сезоне Энаке провел 23 встречи.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    24.02.2018 17:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 19:48

      Откуда этот товарищ?Фамилия явно не румынская.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 февраля 2018, 19:31

      Защитник или полузащитник??? Одни киноляпы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 февраля 2018, 18:38

      Бердыев обновляет Рубин.....может новые игроки принесут казанцам удачу))

      2
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