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    «Манчестер Сити» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Крооса

    По информации El Confidencial, «Манчестер Сити» поведет борьбу с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Реала» Тони Крооса в летнее трансферное окно.

    Напомним, 28-летний игрок в сезоне-2013/14 работал в мюнхенском клубе под руководством нынешнего главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

    В текущей кампании немецкий хавбек принял участие в 29-ти поединках, записав на свой счет четыре мяча и семь голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 16:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 24 февраля 2018, 17:04

      А у Переса спросили?))) Хрена он Тони продаст.Да тот и сам не уйдет. И куда в "Юнайтед"?

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