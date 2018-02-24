«Манчестер Сити» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за Крооса

По информации El Confidencial, «Манчестер Сити» поведет борьбу с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Реала» Тони Крооса в летнее трансферное окно.

Напомним, 28-летний игрок в сезоне-2013/14 работал в мюнхенском клубе под руководством нынешнего главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

В текущей кампании немецкий хавбек принял участие в 29-ти поединках, записав на свой счет четыре мяча и семь голевых передач.