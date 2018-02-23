Мхитарян: «Мы не выключились из борьбы за попадание в топ-4 АПЛ»

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян рассказал о целях команды в АПЛ.

«Конечно, Лига Европы – очень важный турнир. Но мы не выключились из борьбы за попадание в топ-4 АПЛ. В чемпионате Англии возможно все.

Мы пытаемся побеждать в каждом матче, и, конечно, мы будем рады победить в Лиге Европы, но если мы при этом финишируем в топ-4 АПЛ, будет еще лучше», — сказал Мхитарян.

«Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков в 27 турах. У «Тоттенхэма», который идет пятым, 52 очка.