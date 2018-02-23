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    Мхитарян: «Мы не выключились из борьбы за попадание в топ-4 АПЛ»

    Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян рассказал о целях команды в АПЛ.

    «Конечно, Лига Европы – очень важный турнир. Но мы не выключились из борьбы за попадание в топ-4 АПЛ. В чемпионате Англии возможно все.

    Мы пытаемся побеждать в каждом матче, и, конечно, мы будем рады победить в Лиге Европы, но если мы при этом финишируем в топ-4 АПЛ, будет еще лучше», — сказал Мхитарян.

    «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 45 очков в 27 турах. У «Тоттенхэма», который идет пятым, 52 очка.

    Источник: Skysports

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    23.02.2018 14:36
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 23 февраля 2018, 15:35

      Сити расшибет в три счета

      7
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    • ...
      Рейтинг: +105

      AnayTMN 23 февраля 2018, 14:44

      Невозможно выключиться из того, во что даже не включались. На самом деле очень обидно за Арсенал последние лет 5, всегда состав боевой, но результата нет, не хватает смелости боссам сменить тренера(

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