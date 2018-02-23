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    Каррера: «Теперь у нас может быть преимущество над конкурентами в РФПЛ»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против баскского «Атлетика» (2:1). Итальянца много что порадовало.

    «Теперь у нас может быть преимущество в чемпионате над конкурентами. Особенно если будем настраиваться на каждый матч так, как сегодня. Порадовало все. Кроме вылета из турнира», – сказал тренер.

    Напомним, что в РФПЛ «Спартак» отстает от первого места на восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2018 01:56
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +72

      М.Т. 24 февраля 2018, 23:30

      Ненадолго,соперникам не повезло с жеребьёвкой и 16 марта они все будут свободны

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 23 февраля 2018, 17:03

      Не прошли из-за не правильно состава игроков в первой игре, зачем надо было ставить в ворота Реброва ? Селихов сейчас намного сильнее играет. И Кутепова в защиту, его давно пора менять, ему с такой игрой только в фнл играть.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 февраля 2018, 15:33

      Уверен: Самара в кубке пойдет дальше! А Локо поставит Карреру на место! С такой игрой положительного результата от Спартака ждать не стоит! Можете минусовать, но 5-го марта верните + в двойном размере!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 февраля 2018, 15:28

      А зачем это преимущество? Чтобы осенью опять в дерьмо окунуться? И что могло порадовать? То что от Комбарова отскакивали мячи как от стенки? Глушаков бил "по воробьям"! Промес отбывал "номер"! Зе Луиш за 10 минут перевернул всю игру! Здесь вопрос нужно ставить о Каррере! С Составом ошибся на 100%! Мне жаль болельщиков Спартака! Шанс был, но Каррера вчера "играл в угадайку" с составом! И не угадал! В первом матче мутные комменты на счет Селихова, во втором Зе Луиша держал в запасе!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 13:38

      Для этого и слили, очевидно же.

      1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 23 февраля 2018, 12:13

      Нужно Спартаку играть в еврокубках в межсесонье на Копа де Соль.Только не пускать туда Легию,АЕК и т.п. Заметное будет преимущество над конкурентами.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 11:01

      слабое утешение, но что поделаешь...

      5
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 23 февраля 2018, 10:58

      Каррера нужно думать , кем заменить комбарова и нужен центр защитник ! в этом матче я увидел ..слабую игру Зобнина ( у него напрочь) отсутствует пас . слабый вратарь ! и НИКЧЕМНОСТЬ комбарова! это слабейший игрок!...да ещё и глупый ! была возможность провести последнюю атаку НО ему важнее было отомстить Адультцу ударив по ноге ! это игрок ПЕРДИВА !

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > САДЫЧОК 23 февраля 2018, 15:29

      В основном согласен, но Селихов не виноват!

      -1
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      Рейтинг: +2076

      upiter622 23 февраля 2018, 10:39

      Правильно,бей своих,чтоб чужие боялись!(

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 23 февраля 2018, 10:17

      Лет 7-8 ,после каждого фейла спартака , одна и та же песня. А Промесу далеко до лучших легов России Вагнера и Халка. Ноль без палочки

      5
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