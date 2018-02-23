Каррера: «Теперь у нас может быть преимущество над конкурентами в РФПЛ»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против баскского «Атлетика» (2:1). Итальянца много что порадовало.

«Теперь у нас может быть преимущество в чемпионате над конкурентами. Особенно если будем настраиваться на каждый матч так, как сегодня. Порадовало все. Кроме вылета из турнира», – сказал тренер.

Напомним, что в РФПЛ «Спартак» отстает от первого места на восемь очков.