ФАН: Погребняк в «Тосно» будет зарабатывать в 15 раз меньше, чем в «Динамо»

Стали известны финансовые подробности перехода форварда Павла Погребняка в «Тосно». Так, игрок будет получать в месяц 13 тысяч евро.

Это означает, что на предыдущем месте работы – в московском «Динамо» – футболист зарабатывал в 15 раз больше. Там его доход составлял 200 тысяч евро в месяц.

Напомним, что контракт Погребняка с командой из Ленинградской области рассчитан до конца текущего сезона.