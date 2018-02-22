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    ФАН: Погребняк в «Тосно» будет зарабатывать в 15 раз меньше, чем в «Динамо»

    Стали известны финансовые подробности перехода форварда Павла Погребняка в «Тосно». Так, игрок будет получать в месяц 13 тысяч евро.

    Это означает, что на предыдущем месте работы – в московском «Динамо» – футболист зарабатывал в 15 раз больше. Там его доход составлял 200 тысяч евро в месяц.

    Напомним, что контракт Погребняка с командой из Ленинградской области рассчитан до конца текущего сезона.

    Источник: ФАН

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    22.02.2018 19:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 10:16

      если пользы никакой не принесет клубу то и такая зарплата слишком большая для него, еще и сам клубу должен доплатить за то что взяли никому не нужное бревно)

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 22:28

      Это его хлеб а сидением на печи ничего не добьешься.

      2
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      Рейтинг: +72

      М.Т. 22 февраля 2018, 20:32

      ОН УЖЕ ДОСТАТОЧНО ЗАРАБОТАЛ ЗА ВРЕМЯ ИГРЫ В ЗЕНИТЕ,В АНГЛИИ,В ГЕРМАНИИ И В ДИНАМО

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 февраля 2018, 20:21

      Бедненький-несчастненький! Как же он на такие копейки жить-то будет? Это же всего,примерно, в 75 раз больше, чем пенсия российского учителя. И это в каком-то заштатном "Тосно". Требую поднять ему "зарплату" до разницы в 100 раз!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 февраля 2018, 20:06

      с чёрной икры теперь баклажановую будет вдоволь есть

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 февраля 2018, 20:00

      Не зарабатывать, а получать!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 февраля 2018, 19:54

      Ну миллион в месяц-это тоже огромные деньги.Удачи,Паше и Тосно!!!!

      0
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      Рейтинг: +733

      rammax fcsm 22 февраля 2018, 19:52

      подписали таки это бревно???? идиоты.....

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 февраля 2018, 19:44

      Будет играть, может 2-3 мяча забьёт и уже никто не сможет упрекнуть в бездарном получении денег. Он их заработает! Появится повод обсуждать его игру, а не шокирующие цифры! Ситуация возвращается на земные ориентиры! Успехов!

      8
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > insider_retro 22 февраля 2018, 20:01

      Один гол стоит 330 000-500 000? Ох, не тем я всю жизнь занимался!

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      Рейтинг: +1501

      777+ > insider_retro 22 февраля 2018, 20:12

      Даже не хочется обсуждать прошлые и нынешние зарплаты Погребняка, Дзюбы и т.д.... Надоело! Я про другое, я про "земные ориентиры"... А действительность такова, что водитель троллейбуса в рехионах РФ получает 30 тысяч рублей в месяц, а пашет никак не меньше выше упомянутых "молодцов" - вот это и есть настоящие земные ориентиры... И самое хреновое в этой ситуации, что некоторые, так называемые футболисты об это даже не задумываются и не ценят то, что имеют.....(((

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > 777+ 22 февраля 2018, 20:14

      Согласен. Просто здесь уже какой-то осязаемый порядок цифр. Лично для меня - это запредельно. Только и остаётся - обсуждать. А по сути - не хренОвый перекос!

      4
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 22 февраля 2018, 19:27

      900тыс в месяц очень хорошие деньги, пусть отрабатывает

      3
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > andrej-lucevich 22 февраля 2018, 19:38

      730

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