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    Ундер забил в четырех матчах за «Рому» пять голов

    Накануне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» принимал «Рому». Встреча завершилась со счетом 2:1.

    Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер стал автором единственного гола в составе римлян. Стоит отметить, что эта встреча стала для него дебютной в Лиги чемпионов. Кроме того, 20-летний турок забил пятый гол в последних четырех матчах.

    Ундер также стал самым молодым представителем Турции, забивавшем в Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2018 07:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 22 февраля 2018, 13:56

      Не пойму почему бобмбардир так восхищается унтером, Рома то проиграла.

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