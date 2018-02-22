Ундер забил в четырех матчах за «Рому» пять голов

Накануне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» принимал «Рому». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Ундер стал автором единственного гола в составе римлян. Стоит отметить, что эта встреча стала для него дебютной в Лиги чемпионов. Кроме того, 20-летний турок забил пятый гол в последних четырех матчах.

Ундер также стал самым молодым представителем Турции, забивавшем в Лиге чемпионов.