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    Муса и Витиньо – в составе ЦСКА на ответный матч с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы

    ЦСКА и «Црвена Звезда» объявили составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Фернандес, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Вернблум, Витиньо, Муса.

    «Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Йовичич, Дональд, Крстичич, Набуан, Радоньич, Пешич.

    Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.02.2018 18:55
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 21 февраля 2018, 20:56

      Увы, начало гола было создано с игры рукой. Будем честными перед спортивными правилами. Попадание в неприжатую к телу руку с изменением траектории полёта мяча... Спорить можно много, только не сейчас и не здесь. Игра ЦСКА после первого тайма - никакая прогулка с выпендрёжем. И это - классная российская команда?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 21 февраля 2018, 20:27

      Удачи армейцам!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 февраля 2018, 20:07

      А Ле Таллек и Дональд в нашем чемпионате не играли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd > Антон bx14e 21 февраля 2018, 20:26

      Оба за «Мордовию» играли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 21 февраля 2018, 19:41

      Вернблум забьет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 21 февраля 2018, 19:29

      Порадуйте прекрасной игрой. Удачи!!!

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 19:28

      Желаю ЦСКА БЕЗОГОВОРОЧНОЙ ПОБЕДЫ!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 21 февраля 2018, 19:28

      Забить и не расслабляться!!! Только победа!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 21 февраля 2018, 19:23

      Должны победить.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 февраля 2018, 19:23

      ясно дело кто в атаке других то нет

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 февраля 2018, 19:17

      Вижу табло с 1-0

      9
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