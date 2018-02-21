Муса и Витиньо – в составе ЦСКА на ответный матч с «Црвеной Звездой» в Лиге Европы

Увы, начало гола было создано с игры рукой. Будем честными перед спортивными правилами. Попадание в неприжатую к телу руку с изменением траектории полёта мяча... Спорить можно много, только не сейчас и не здесь. Игра ЦСКА после первого тайма - никакая прогулка с выпендрёжем. И это - классная российская команда?
ЦСКА и «Црвена Звезда» объявили составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Фернандес, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Вернблум, Витиньо, Муса.
«Црвена Звезда»: Борян, Стойкович, Савич, Ле Таллек, Родич, Йовичич, Дональд, Крстичич, Набуан, Радоньич, Пешич.
Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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